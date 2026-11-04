AI軟體服務大廠Palantir業績爆發式成長 股價不漲反跌

AI摘要 文章摘要整理： Palantir上季營收與財測雙雙優於預期，商務業務首度超越政府業務，但市場對AI後續成長仍保守，財報後股價反而下跌。

美國AI軟體服務大廠Palantir 3日公布上季營收、全年財測都亮眼，執行長卡普（Alex Karp）形容業績「爆發式」（bombastic）成長，但績效未達市場期待，股價盤後下跌逾2％，3日早盤下跌4.7%。

Palantir第3季營收比去年同期激增96％、至23.1億美元，首度突破20億美元，每股盈餘0.44美元，都優於華爾街 預測。

調整後自由現金流則為12.16億美元，遠高於一年前的5.4億美元。

Palantir上季的商務營收為9.84億美元，也是首度超越美國政府業務的9.53億美元營收，反映企業AI軟體銷售亮眼。兩年前來自美國政府業務營收，比商務營收高出近一倍。

卡普形容業績「爆發式」（bombastic）成長，強調營收主要來源已是美國商務，在維持人力穩定下，美國商務營收還年增148％，「各位現在所見已是新世界，情勢不可能如同以往」。

營收長泰勒（Ryan Taylor）表示，Palantir的目標是「為正確目的部署正確的模型，保護真正讓組織脫穎而出的隱私與安全」。

Palantir預期，本季營收將介於26.49億美元至26.53億美元，超過市場預估，上調全年營收預估區間到85.3億美元至85.34億美元，其中美國商務營收將超過35.59億美元，暗示成長至少143%。

但公布財報及展望後，盤後股價反而下挫逾2％的窘境，顯示市場對AI後續商機仍抱持保守看法。