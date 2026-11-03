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豪宅如何搶客？替富豪解決這項難題 成新賣點

編譯季晶晶／綜合外電
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全球遊艇泊位短缺，帶動結合碼頭與豪宅的開發商機。示意圖，非文中建案。（美聯社）
全球遊艇泊位短缺，帶動結合碼頭與豪宅的開發商機。示意圖，非文中建案。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

全球超級遊艇數量持續上升，帶動碼頭泊位短缺，開發商因此把豪宅、酒店與碼頭整合成新賣點，吸引富豪與海外買家。

富豪買豪宅，也得替遊艇找個泊位。CNBC報導，全球遊艇數量持續增加、船身愈造愈大，泊位供不應求，開發商順勢推出結合碼頭、飯店與豪宅的建案，搶攻頂級買家。

根據SuperYacht Times統計，全球長逾30公尺的超級遊艇已超過6,000艘，每年還新交付約200艘。

泊位短缺吸引大筆資金投入。黑石（Blackstone）去年以56億美元收購Safe Harbor Marinas，後者今年8月砸15億美元買下65處碼頭與船艇存放設施。

佛羅里達州南部是開發熱區。Related Group在羅德岱堡規劃總值20億美元的建案，預定明年動工、2030年開賣，結合St. Regis酒店、豪宅與海灘俱樂部，碼頭可容納250艘船，並為長達350呎的遊艇提供泊位。

Related Group的Nick Pérez表示，南佛州缺乏遊艇旅遊據點與泊位，把稀有房地產與碼頭結合起來，正是吸引買家的成功組合。

他說，這項建案也吸引想找比棕櫚灘與邁阿密價格更便宜房產的買家，已有墨西哥、巴西買家入手，海外買家占比可能達到30%。

除了遊艇泊位，佛州較低的稅負，也吸引南加州與美國東北部買家前來羅德岱堡置產。

精華 FAQ

  • 因為全球超級遊艇數量持續增加，船身也愈來愈大，但可用泊位卻跟不上需求。對富豪來說，買豪宅若能同時解決遊艇停泊問題，就更具吸引力。

  • 佛羅里達州南部成為開發熱區，像Related Group在羅德岱堡規劃的20億美元建案，就把St. Regis酒店、豪宅、海灘俱樂部與可停250艘船的碼頭結合。

  • 除了富豪與遊艇主，還吸引想找比棕櫚灘、邁阿密更便宜房產的買家，已有墨西哥與巴西買家入手。佛州較低稅負，也讓南加州與美東買家前來置產。

墨西哥 佛羅里達州 豪宅

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