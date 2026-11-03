美股收盤／晶片股反攻 費半漲2.6% 靜待期中選舉結果

華爾街對後市看法分歧。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： AI與晶片股回神推升美股科技指數收高，但道瓊下跌；市場一邊觀望期中選舉，一邊評估伊朗戰事、殖利率走升與多家企業財報表現。

人工智慧（AI）相關股反彈，帶動史坦普500和那斯達克指數周二收高，道瓊 則下跌。投資人等待美國期中選舉 結果，也對伊朗戰事能否近期落幕存疑。

道瓊工業指數下跌197.26點，收51,786.72點，跌幅0.4%；史坦普500指數上漲27.52點，收7,568.92點，漲幅0.4%；那斯達克綜合指數上漲207.65點，收25,372.01點，漲幅0.8%。

資金轉回晶片股

晶片股止跌回升，費城半導體指數反彈2.6%，成分股全面收高。輝達（NVIDIA）上漲2.3%，終止連四個交易日頹勢；美光上漲2.6%，超微（AMD）大漲3.7%。台積電ADR漲1.6%。

Sandisk大漲4.8%，英特爾、Coherent和美超微也收高。超微和美超微電腦（Super Micro Computer）盤後公布強勁展望。

安森美（On Semiconductor）大漲3.6%，第3季獲利和營收均優於分析師預期，銷往AI資料中心的產品營收比去年同期激增175%。邁威爾科技上漲0.3%，該公司宣布以全股票交易、斥資1,150億美元收購Lumentum後，周一股價下跌13%；Lumentum周二下跌0.6%。

微軟和亞馬遜均上漲逾2%，甲骨文大漲5.8%，收126.19美元。蘋果下跌1.9%，收331.90美元，儘管上季財報優於華爾街預期，展望仍未達投資人期待。該公司警告，記憶體晶片成本將持續上升，壓縮年末假期旺季的毛利率。

Palantir下跌1.7%，儘管第3季業績和第4季營收預測均優於預期，仍未能提振股價。史坦普500指數11大類股有六類下跌，以民生消費類股下跌1.8%、原物料類股下跌1.8%表現最弱，成分股也以收跌居多。

Infrastructure Capital Management執行長Jay Hatfield說，資金正從蘋果等較穩健的科技股，轉向晶片製造商等風險較高的科技股，投資人趁那斯達克市場下跌時進場承接。

華爾街對後市看法分歧

華爾街對後市看法分歧。Elliott投資管理在10月致投資人信中警告，預示重大熊市的警訊幾乎已全面響起，並把AI投機熱潮比作1920年代過熱的股市。瑞銀全球財富管理則認為，AI基礎建設設備需求持續強勁，近日科技股賣壓較可能只是短暫波折。

Edward Jones分析師Brian Therien說，近日資金輪動，主要是投資人重新衡量願為AI前景支付多少價格。AI需求強勁、相關營收成長，且能以自有資金支應新增投資的企業，仍享有較高估值。

阿波羅全球管理則計劃對AI相關投資採取較防禦的策略。總裁澤爾特（Jim Zelter）說，未來社會需要更多算力、晶片需求依然強勁，AI能力也快速進步，但價格和獲利模式將如何演變，仍難確定。

期中選舉方面，投資人評估國會權力變化對財政、監管、稅收和政府支出的影響。Edward Jones策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）說，選舉結果出爐可望讓部分疑慮落定，但今年最後兩個月，AI和地緣政治情勢仍將主導市場。

Nationwide首席市場策略師Mark Hackett預期，AI相關的政治爭議將持續發酵。他說，市場似乎已反映政治風向轉變，AI和資料中心可能受到更嚴格檢視；成長放慢雖可能短期壓抑相關股價，長期卻可能增強投資人對產業能否持續發展的信心。

美殖利率攀升 油價下跌

美國職缺數據強勁，美國公債價格下跌、殖利率攀升。2年期公債殖利率上升3.1個基點，報4.612%；10年期上升5.8個基點，報4.951%，為9月28日以來最大單日升幅；30年期上升5.5個基點，報5.323%。美元對主要貨幣小幅走高。

紐約原油期貨下跌0.37美元，收每桶96.09美元，跌幅0.4%。美軍傳出攻擊伊朗格什姆島後，油價周一的大幅跌勢在周二趨緩。川普表示，和平談判可能很快恢復，但雙方在荷莫茲海峽等關鍵議題上仍少有妥協跡象。一位伊朗高階官員告訴路透，兩國距離達成停戰協議仍很遙遠。

黃金期貨下跌29美元，收每英兩3,927.90美元，跌幅0.7%，收盤價距今年低點僅約1.1%。

其他企業消息方面，金融科技業者Fiserv大漲13%，為史坦普500指數表現最佳成分股。該公司第3季獲利略優於預期，維持全年獲利展望，並計劃提前恢復庫藏股，第4季預定買回5億美元股票。

Bloom Energy大漲9.1%，巴克萊因需求可望增強，將其評等從減碼調高至加碼，但下修目標價。電力設備業者伊頓大漲7%，第3季獲利優於預期，過去12個月接單金額比營收高出約30%。資料中心零組件供應商Fabrinet大漲15.5%，上季營收比去年同期增加51%，達創紀錄的14.7億美元，業績優於預期。杜邦因財報和展望亮眼，大漲8.6%。

Gartner因展望不如預期，大跌13.2%；湯森路透和Shopify公布財報後，分別大跌9.9%和8.7%，Shopify上季商品交易總額低於預期。Zebra Technologies雖繳出優於預期的財報，仍大跌8.8%。Dynatrace大跌15%，該公司表示，近日一項收購將使2027會計年度核心利益率減少約1.75個百分點。

Salesforce下跌1.8%，該公司同意收購AI客服中心新創公司Cresta，未公布交易金額，預定2027年2月至4月間完成交易。輝瑞因上季營收優於預期而調高全年展望，股價仍下跌2.2%。

馬拉松石油第3季淨利增至去年同期的五倍以上，受惠於燃料價格上漲和煉油利潤提高。該公司另同意以約42億美元，將美國中西部兩座煉油廠售予伊坎掌控的CVR Energy。