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川普期中選後未必跛鴨？分析師：「藍潮」衝擊市場氛圍但實質影響小

編譯湯淑君／綜合外電
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

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文章摘要整理：

分析師認為，民主黨若在期中選舉奪下國會，主要影響是市場氛圍而非短期實質；真正足以撼動股匯市的，反而是共和黨意外守住國會。

美國3日舉行期中選舉，預測市場Polymarket和Kalshi都顯示，交易員押注民主黨拿下國會參、眾兩院（「藍潮」湧現）的機率達70%。但一周前，預測市場押注波索納洛（Flavio Rolsonaro）贏得巴西總統決選的機率更超過80%，事實上卻是現任總統魯拉連任成功。假如美國選舉結果也大爆冷門，對金融市場的影響會更可觀。

彭博資訊報導，即使「藍潮」果真席捲全美、讓民主黨掌控聯邦參議院和眾議院，對金融市場短期內的影響也不大。川普2.0大舉減稅已經發生，任何力圖加稅的法案都會被他否決。

「藍潮」若湧現 對市場實質影響不大

如果民主黨在期中選舉大勝，加上加州億萬富豪稅公投案過關，可能預示民主黨2028年贏得總統大選的機率升高，披民主黨戰袍的候選人將承諾加稅。但那對市場其實是利空，而且民主黨能否選出贏面大的候選人並且真的勝選，仍是兩大問號。所以，短期看來，「藍潮」對金融市場氛圍的影響，遠甚於實質影響。

就預算方面而論，巴克萊分析師凱勒預料可能發生兩種情境：第一種情境是，兩黨磋商受阻，導致國會通過一系列臨時支出法案，支持聯邦政府繼續運作；二，兩黨磋商導致擴大支出，如同川普1.0的情況，當時民主黨拿下眾議院後，2019年度支出提高約8%。

民主黨若大勝 AI監管威脅有多嚴重？

至於備受矚目的人工智慧（AI）監管問題，品浩（PIMCO）董事總經理暨公共政策主管坎特莉爾認為，民主黨看來在AI監管議題上的確具威脅性，但川普已表明大力支持AI，且在聯邦層級握有凌駕立法的否決權。風險是在州和地方政府層級。她寫道：「圍繞著資料中心的政治角力白熱化，以至於決策官員必須回應。各州打著反資料中心旗號、主張暫緩興建的候選人為數眾多；有些人甚至以全面停建作為競選訴求。」

不過，國會在2028年總統大選前，不可能改變市場盤算。本周若湧現「藍色浪潮」，短期內改變不了什麼，能改變的頂多是總統大選勝算和更長期的市場價格。

共和黨若爆冷選贏 對市場影響更大

更有意思的，是爆冷門的大意外。目前預測市場預期共和黨橫掃參、眾兩院的機率低於10%（比上周預估魯拉勝選的機率還要低）。但若是共和黨選舉結果跌破眾人眼鏡，保住了聯邦眾議院，那將顯示「川普主義」贏得重大信心投票，讓川普2.0挾著最新民意賦權，完成原本被各界視為「跛鴨」的其餘兩年任期。

如果這種意外果真發生，巴克萊預期川普政府可能再推一波減稅，那將引爆新一波成長股漲勢，同時加重美國通膨和利率上升壓力。美元後市也將看升，瑞穗的數據顯示，過去十年來，DXY美元指數總是在川普勝選後勁揚，在他敗選後走平或下滑。

結論是，民主黨這次期中選舉若戰果輝煌，可能導致市場短期內為了「兩年內不可能發生的事」而稍稍抓狂。但川普若能像魯拉演出逆風翻盤驚奇，對市場的影響將更巨大。

精華 FAQ

  • 因為川普已推動的大減稅政策不會逆轉，且任何加稅法案都可被他否決；即使民主黨掌握國會，也較難在短期內改變市場的核心定價。

  • 市場會更關注加稅與AI監管風險，尤其是州與地方層級對資料中心的限制壓力。不過這些影響多半偏向中長期，短線仍以情緒反應為主。

  • 這會被解讀為川普主義獲得新民意背書，可能讓川普政府再推減稅，帶動成長股、美元與通膨、利率預期上升，市場波動也會明顯加劇。

川普 波索納洛 民主黨

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