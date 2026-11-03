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美賭博、預測平台在期中選舉砸大錢 欲影響未來監管

編譯陳苓／綜合外電
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線上博弈公司與預測平台在3日的州議會選舉砸下重金，試圖形塑相關監管法規。（美聯社...
線上博弈公司與預測平台在3日的州議會選舉砸下重金，試圖形塑相關監管法規。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國線上博弈與預測平台在州議會選舉重金布局，爭取影響未來監管；雙方都把選舉視為爭取政策與市場空間的重要戰場。

線上博弈公司與預測平台在美國3日的州議會選舉砸下重金，試圖形塑相關監管法規。地方政治人物與官員可能會牽動預測平台與博弈公司的監管，期中選舉讓業者有機會與這些人培養關係。

預測平台Kalshi與Polymarket侵蝕博弈市場成長。運動博弈網站FanDuel的母公司Flutter，2026年迄今市值蒸發近三分之二。博弈業蒙受壓力，必須尋找新成長來源。

美國對預測平台與博弈業者的管理方式不同。預測平台被視為金融衍生商品公司，受聯邦政府監管。許多博弈商認為，預測平台應該與博弈業一樣，繳交地方稅款，才能創造公平的競爭環境。

美國多州同意這個看法，44州的州檢察長7月聯名致信給美國商品期貨交易委員會（CFTC），指出聯邦政府對預測市場的管理方式，讓預測平台得以不當躲避州政府管制與課稅。

博弈公司不只遊說要管制預測市場，也推動要擴大消費者參與運動博弈與線上賭場。主要是有些州禁止網路賭場，而且預測市場也較複製虛擬賭場。

運動博弈業者如DraftKings、FanDuel、Fanatics等，捐出超過8,000萬美元給「美國勝利」政治行動委員會（PAC）。這個PAC多數資金流向兩個州議會選舉的PAC，一個PAC支持共和黨候選人、另一個支持民主黨候選人。Kalshi與Polymarket同樣兩邊押寶，同時捐款兩黨。

精華 FAQ

  • 因為州議會與地方官員會影響未來監管方向，業者希望透過捐款與政治關係，爭取較有利的法規與執法態度，避免被限制成長。

  • 他們認為預測平台被當作金融衍生商品受聯邦監管，卻能避開州政府課稅與管制，造成與傳統博弈業不公平競爭，因此要求納入州級規範。

  • DraftKings、FanDuel、Fanatics等運動博弈業者合計捐出超過8,000萬美元給PAC，Kalshi與Polymarket也同時支持兩黨，顯示業者都想在政策上保留影響力。

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