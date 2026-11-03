「期中選舉行情」來了？金價要翻身 看這些因素

市場正在評估，美國期中選舉後的政局變化，是否能使金價擺脫今年來的疲弱走勢。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 在央行持續買金支撐下，金價雖因升息、殖利率走高與AI熱潮受壓，但美國期中選舉可能改變避險需求，成為後市轉折點。

金價 近幾個月備受利率上升等因素壓抑，吸引各國央行 持續加碼黃金，或能成為金價一大支撐，而正在進行的美國期中選舉 ，也可能成為金價後市表現的重要轉折。

隨著市場評估選後政局變化是否重新推升避險需求，黃金能否擺脫疲態，正受到投資人關注。

世界黃金協會（WGC）3日表示，第3季各國央行淨買入321公噸黃金，為2024年底以來最快，今年累計購買量估達675公噸，略高於去年同期，凸顯各國央行持續為金價提供支撐。已披露買家中，中國大陸增持63公噸居冠，波蘭買進41公噸居次。

WGC資深市場策略師李德（John Reade）表示，第3季金價走弱，可能促使部分央行逢低加碼。對看空美元的央行而言，美元走強也提高將部分外匯存底轉入黃金的吸引力。

黃金今年初創下歷史新高，一度突破每英兩5,500美元，如今已跌破4,000美元。受人工智慧（AI）投資熱潮、債券殖利率攀升及升息預期打擊，金價今年來跌幅超過8%，正邁向逾十年來最差年度表現。

市場如今將焦點轉向美國期中選舉。民調顯示，民主黨較有望拿下眾議院，若國會再度分裂，立法與政府支出可能受限，進而壓低美債殖利率，有利於金價後市。

宏利投資管理聯席首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）指出，若2027年出現與2019年（川普第一任期中選舉次年）的類似情境，黃金目前的弱勢可能反轉。