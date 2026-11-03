我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市議員莊文怡投訴 華裔翻譯員被控擅幫選民改投共和黨

Nvidia突祭限制令 要求資料中心客戶的中國業務「不得過半」

Marvell收購Lumentum定案 主因並非供應緊缺

記者秦鈺翔／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邁威爾（Marvell Technology）宣布已達成協議，將收購資料中心光學...
邁威爾（Marvell Technology）宣布已達成協議，將收購資料中心光學元件製造商Lumentum控股公司，這樁交易的企業價值高達1,150億美元，是迄今規模最大的科技併購交易之一。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Marvell宣布收購Lumentum，管理層強調此舉著眼AI資料中心互連升級，而非供應緊張，並看好scale-up與scale-in帶來的長期成長。

Marvell正式宣布將收購光通訊大廠Lumentum，兩家公司的董事會已於11月2日通過這筆交易，首席執行官馬特．墨菲指出，此次收購主因並非市場所猜測的供應緊張，而是看好Scale-up及Scale-in將帶來的高速成長，兩者合併將帶來一加一大於二的化學反應。

對於此次收購，市場質疑是否將買在估值高點，墨菲首先以2016年收購Inphi作類比，指出當時同樣看似付出高估值，但該業務自宣布交易以來已增長超過10倍。Lumentum首席執行官邁克爾．赫爾斯頓則表示，Lumentum業務正在高速增長，兩家公司合併後將形成乘數效應，在縱向擴展和封裝內擴展（scale-in）上的機會遠大於單打獨鬥。

管理層反覆強調，隨着AI集群規模擴大，機架內、托盤內乃至封裝內互連目前仍依賴銅連接，但銅的傳輸距離正在迅速劣化，形成所謂「銅牆」（copper wall）。光互連必須向運算引擎持續靠近，而scale-out的傳輸帶寬已是傳統跨資料中心傳輸的10倍，scale-up再提升10倍，scale-in預期還將再提升一個數量級。因此墨菲表示，「下一個十年的網路將由光學定義，正如電學SerDes定義了上一個時代。」

精華 FAQ

  • Marvell表示，這筆交易的核心考量是AI集群擴張下的互連需求快速成長，特別是scale-up與scale-in的市場潛力，而非外界猜測的供應緊張問題。

  • 雙方管理層認為，合併後能在縱向擴展與封裝內擴展上形成乘數效應，讓光互連更接近運算引擎，進而創造一加一大於二的成長動能。

  • 文中指出，隨著AI集群規模持續放大，銅連接的傳輸距離正快速受限，未來網路將由光學定義，光互連會逐步取代傳統銅連接。

上一則

神行者深化中東市場佈局 摩洛哥作為進軍非洲第一站

下一則

Google威脅情報小組警示：LLM劫持正興起

延伸閱讀

獲黃仁勳點頭力挺 邁威爾Lumentum宣布合併前先打給他徵詢

獲黃仁勳點頭力挺 邁威爾Lumentum宣布合併前先打給他徵詢
邁威爾1150億美元併Lumentum 今年全球規模最大企業收購案

邁威爾1150億美元併Lumentum 今年全球規模最大企業收購案
邁威爾收購Lumentum達協議 規模最大科技併購價值1150億

邁威爾收購Lumentum達協議 規模最大科技併購價值1150億
晶片股賣壓沉重費半大跌3% 史坦普那指吐回漲幅收黑

晶片股賣壓沉重費半大跌3% 史坦普那指吐回漲幅收黑

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48

超人氣

更多 >
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單