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Palantir營收亮眼且上調財測 卻不敵市場高期待 股價盤後摔

編譯簡國帆／綜合外電
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帕蘭堤（Palantir）上季營收首度突破20億美元，本季營收預測也高於分析師預...
帕蘭堤（Palantir）上季營收首度突破20億美元，本季營收預測也高於分析師預期。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Palantir第3季營收與獲利大幅優於預期，並上調全年財測，但因本季成長趨緩與市場期待過高，股價盤後仍回跌。

人工智慧（AI）驅動的數據與分析平台帕蘭堤（Palantir）上季營收首度突破20億美元，本季營收預測也高於分析師預期，還上調全年財測，但本季營收的季比成長率卻可能減緩，未能滿足市場的高度期待，股價盤後重挫逾2%。

Palantir第3季營收比去年同期激增96%至23.1億美元，歷來首度突破20億美元，每股盈餘0.44美元，都優於華爾街預測。經調整後自由現金流則為12.16億美元，遠高於一年前的5.4億美元。

而且，Palantir上季美國商務營收為9.84億美元，也是歷來首度超越來自美國政府的9.53億美元營收，反映企業AI軟體銷售亮眼。該公司兩年前來自美國政府的營收，比商務營收高出近一倍。

上季業績「爆發式」成長

Palantir執行長卡普（Alex Karp）形容該公司業績出現「爆發式」（bombastic）成長，「我們事業的主導部分，現在已是美國商務」，強調該公司在維持人力穩定之際，美國商務營收年增148%，「各位現在所見已是新世界…情勢不可能如同以往」。

營收長泰勒（Ryan Taylor）表示，Palantir的目標是「為正確目的部署正確的模型…同時保護真正讓組織脫穎而出的隱私與安全」。

Palantir預期，本季營收將介於26.49億-26.53億美元，超乎市場預估，並且上調全年營收預估區間到85.3億-85.34億美元，美國商務營收將超過35.59億美元，暗示成長至少143%。

然而，Palantir的本季財測暗示本季營收將比上季成長約15%，遠低於上季的20%季比成長率，也可能是去年第2季以來最慢的季比成長。

暗示本季營收季比成長趨緩 競爭壓力恐加重

分析師也指出，Palantir第3季敲定的美國商務協議額為14.6億美元，年比成長11%，遠低於第2季的153%，也是2023年來最小增幅，暗示來自Anthropic等前沿模型供應商的競爭壓力加劇，Palantir客戶的運算要求提高，依然是近期的逆風。

Direxion產品與策略部門資深副總裁李萊恩（音譯，Ryan Lee）指出，Palantir在發布財報前的股價，已反映「完美」情況，因此即便財報優於預期，股價依然回檔。

Palantir仍樂觀看待前景，泰勒說，「我對從客戶聽到的企圖心、以及對於主權AI的要求，感到前所未有的振奮，別忘了，這場革命才剛展開不到四分之一」。Palantir股價雖已從10月高點回落16%，今年來仍上漲45%。

精華 FAQ

  • 第3季營收年增96%至23.1億美元，首次站上20億美元門檻，每股盈餘0.44美元也優於預期，經調整後自由現金流達12.16億美元，顯示獲利與現金創造能力同步強化。

  • 主因是市場對Palantir期待極高，而公司預估本季營收僅較上季成長約15%，明顯低於前一季20%的季增幅，顯示成長動能可能放緩，因而引發獲利回吐。

  • 上季美國商務營收達9.84億美元，首次超越美國政府業務的9.53億美元，代表企業AI軟體銷售已成主要動能；公司也將全年營收預估上修至85.3億-85.34億美元。

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