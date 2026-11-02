市場悲觀情緒發酵 那指跌入修正區 今年來第三度
投資人對大型科技股與AI交易轉趨悲觀，拖累那斯達克100指數跌入修正區，今年來已第三度如此，反映市場對AI題材與高估值的疑慮升溫。
AI摘要
文章摘要整理：
投資人對大型科技股與AI交易轉趨悲觀，拖累那斯達克100指數跌入修正區，今年來已第三度如此，反映市場對AI題材與高估值的疑慮升溫。
隨著投資人對大型科技股與人工智慧（AI）交易日益悲觀，那斯達克100指數2日跌入修正區。
那斯達克100指數2日下跌1.4%至27,989.82點，已從10月6日高點回檔超過10%，符合進入修正區的技術定義。該指數今年來雖仍上漲11%，但為今年來第三度跌入修正區，反映投資人對AI的看法似乎不斷改變，帶動市場震盪。
這波賣壓正值華爾街日益擔心AI基礎建設的成本、及數千億美元支出獲得回報的時機。Google母公司Alphabet在上周公布上季廣告與搜尋業務營收低於預期，拖累股價暴跌，為歷來最差單日表現，Meta與亞馬遜最近公布財報後，股價也都重挫。
James投資研究公司投資組合經理人庫爾派柏（Brian Culpepper）表示：「人們開始對這些公司（科技巨擘）不斷花錢、花錢、再花錢，感到焦躁」，「我認為AI交易還沒結束，但確實漲過頭了，今年來整體市場相當強勁，也已讓許多個股漲到價位緊繃，尤其AI題材牽涉到這麼多不同股票」。
除了「科技七巨頭」，幾家科技業者財報也令人失望，包括晶片製造商英特爾（Intel）與軟體業者ServiceNow。
因投資人對大型科技股與AI交易的信心轉弱，帶動賣壓升高，指數單日下跌1.4%，並自10月6日高點回檔逾10%，因此符合修正區定義。 市場擔心AI基礎建設投入成本過高，且數千億美元支出何時能回收仍不明朗，加上科技巨擘持續擴張資本支出，使投資人對估值與報酬率更為焦躁。 Alphabet上季廣告與搜尋營收低於預期，股價創歷來最差單日表現，Meta與亞馬遜財報後也重挫；此外，Intel與ServiceNow等公司表現同樣不如預期。
精華 FAQ
因投資人對大型科技股與AI交易的信心轉弱，帶動賣壓升高，指數單日下跌1.4%，並自10月6日高點回檔逾10%，因此符合修正區定義。
市場擔心AI基礎建設投入成本過高，且數千億美元支出何時能回收仍不明朗，加上科技巨擘持續擴張資本支出，使投資人對估值與報酬率更為焦躁。
Alphabet上季廣告與搜尋營收低於預期，股價創歷來最差單日表現，Meta與亞馬遜財報後也重挫；此外，Intel與ServiceNow等公司表現同樣不如預期。
上一則
蘋果財測優預期仍難討好投資人 股價跌4% 記憶體漲價成獲利隱憂
下一則