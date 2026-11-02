我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空腹喝咖啡行嗎？ 前提是裡面不要混雜太多添加物

F1最年輕世界冠軍 義大利20歲賽車手還是個學霸

市場悲觀情緒發酵 那指跌入修正區 今年來第三度

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
投資人對大型科技股與人工智慧（AI）交易日益悲觀，那斯達克100指數2日跌入修正...
投資人對大型科技股與人工智慧（AI）交易日益悲觀，那斯達克100指數2日跌入修正區。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

投資人對大型科技股與AI交易轉趨悲觀，拖累那斯達克100指數跌入修正區，今年來已第三度如此，反映市場對AI題材與高估值的疑慮升溫。

隨著投資人對大型科技股與人工智慧（AI）交易日益悲觀，那斯達克100指數2日跌入修正區。

那斯達克100指數2日下跌1.4%至27,989.82點，已從10月6日高點回檔超過10%，符合進入修正區的技術定義。該指數今年來雖仍上漲11%，但為今年來第三度跌入修正區，反映投資人對AI的看法似乎不斷改變，帶動市場震盪。

這波賣壓正值華爾街日益擔心AI基礎建設的成本、及數千億美元支出獲得回報的時機。Google母公司Alphabet在上周公布上季廣告與搜尋業務營收低於預期，拖累股價暴跌，為歷來最差單日表現，Meta與亞馬遜最近公布財報後，股價也都重挫。

James投資研究公司投資組合經理人庫爾派柏（Brian Culpepper）表示：「人們開始對這些公司（科技巨擘）不斷花錢、花錢、再花錢，感到焦躁」，「我認為AI交易還沒結束，但確實漲過頭了，今年來整體市場相當強勁，也已讓許多個股漲到價位緊繃，尤其AI題材牽涉到這麼多不同股票」。

除了「科技七巨頭」，幾家科技業者財報也令人失望，包括晶片製造商英特爾（Intel）與軟體業者ServiceNow。

精華 FAQ

  • 因投資人對大型科技股與AI交易的信心轉弱，帶動賣壓升高，指數單日下跌1.4%，並自10月6日高點回檔逾10%，因此符合修正區定義。

  • 市場擔心AI基礎建設投入成本過高，且數千億美元支出何時能回收仍不明朗，加上科技巨擘持續擴張資本支出，使投資人對估值與報酬率更為焦躁。

  • Alphabet上季廣告與搜尋營收低於預期，股價創歷來最差單日表現，Meta與亞馬遜財報後也重挫；此外，Intel與ServiceNow等公司表現同樣不如預期。

Google 那斯達克 Meta

上一則

蘋果財測優預期仍難討好投資人 股價跌4% 記憶體漲價成獲利隱憂

下一則

AI籌資代價變高 甲骨文折價11%售股 Alphabet發債付出更高溢價

延伸閱讀

Alphabet崩跌近13% 市值蒸發近5000億美元

Alphabet崩跌近13% 市值蒸發近5000億美元
晶片股賣壓沉重費半大跌3% 史坦普那指吐回漲幅收黑

晶片股賣壓沉重費半大跌3% 史坦普那指吐回漲幅收黑

AI燒錢疑慮 英特爾暴跌29% 科技股市值蒸發逾1兆元

AI燒錢疑慮 英特爾暴跌29% 科技股市值蒸發逾1兆元
全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48

超人氣

更多 >
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
華人長租電車3年到期 嘆買斷歸還「怎麼選都虧」

華人長租電車3年到期 嘆買斷歸還「怎麼選都虧」