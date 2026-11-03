甲骨文拚AI基建不手軟 再籌資200億美元
甲骨文計畫籌資200億美元擴建AI與雲端基礎設施，雖展現強勁成長野心，卻也引發市場對高額資本支出與債務風險的疑慮。
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甲骨文計畫籌資200億美元擴建AI與雲端基礎設施，雖展現強勁成長野心，卻也引發市場對高額資本支出與債務風險的疑慮。
最新監管文件顯示，甲骨文打算發售債券與股票，以籌措200億美元，用來建造昂貴的AI與雲端基礎設施，該公司2日早盤股價應聲跌逾6%。
甲骨文說，發債收益將用於一般企業用途，包括資本開支、償還債務、收購、發放股息、回購庫藏股等。
新發債案凸顯甲骨文AI投資的規模之大，該公司擬在2030年度前，讓營收增加兩倍以上。甲骨文上周表示，資本開支將在2027、2028年度達到頂峰，於2029年度降溫，並承諾到2030年度為止的新增債務，將限制在100億美元。
截至8月31日，甲骨文應付票據與其他借款達1253.4億美元，但該公司2026年度營收為673.6億美元。該公司估計，2030年度營收將突破2250億美元、每股盈餘也將超過21美元。
知情人士透露，甲骨文正在行銷六批債券，到期期限從2年到20年不等。初期價格談判顯示，最長天期債券的殖利率比美國公債高出約3.6個百分點。
甲骨文等公司從去年開始頻頻發債，籌錢建造新的資料中心、採購晶片。外界擔心這些費用能否帶來報酬，使得科技公司的債券，近來陷入動盪。
即便近來債券銷售需求降溫，預料科技業者仍將大舉發債，來挹注AI投資。科技巨擘的資本開支，幾乎沒有放緩跡象。
甲骨文、Meta、微軟、Google母公司字母（Alphabet）承諾，未來幾年將斥資3兆美元以上。
甲骨文計畫發售債券與股票籌措200億美元，資金將用於AI與雲端基礎設施建設，也可支應資本開支、償債、收購、股息與庫藏股回購等一般企業用途。 因為甲骨文AI投資規模龐大，已承諾到2030年度前營收倍增，但截至8月31日債務已達1253.4億美元，外界擔心龐大支出與融資會加重負債負擔。 甲骨文、Meta、微軟與Alphabet等公司為建資料中心和採購晶片而大量發債，雖顯示AI投資熱度不減，但也讓市場擔心費用能否回收，造成科技債券近期波動加劇。
精華 FAQ
甲骨文計畫發售債券與股票籌措200億美元，資金將用於AI與雲端基礎設施建設，也可支應資本開支、償債、收購、股息與庫藏股回購等一般企業用途。
因為甲骨文AI投資規模龐大，已承諾到2030年度前營收倍增，但截至8月31日債務已達1253.4億美元，外界擔心龐大支出與融資會加重負債負擔。
甲骨文、Meta、微軟與Alphabet等公司為建資料中心和採購晶片而大量發債，雖顯示AI投資熱度不減，但也讓市場擔心費用能否回收，造成科技債券近期波動加劇。
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