我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

押注國會變天否 網路賭盤近13億元 規模逾2024大選

甲骨文拚AI基建不手軟 再籌資200億美元

編譯陳苓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新監管文件顯示，甲骨文打算發售債券與股票，以籌措200億美元，用來建造昂貴的A...
最新監管文件顯示，甲骨文打算發售債券與股票，以籌措200億美元，用來建造昂貴的AI與雲端基礎設施。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

甲骨文計畫籌資200億美元擴建AI與雲端基礎設施，雖展現強勁成長野心，卻也引發市場對高額資本支出與債務風險的疑慮。

最新監管文件顯示，甲骨文打算發售債券與股票，以籌措200億美元，用來建造昂貴的AI與雲端基礎設施，該公司2日早盤股價應聲跌逾6%。

甲骨文說，發債收益將用於一般企業用途，包括資本開支、償還債務、收購、發放股息、回購庫藏股等。

新發債案凸顯甲骨文AI投資的規模之大，該公司擬在2030年度前，讓營收增加兩倍以上。甲骨文上周表示，資本開支將在2027、2028年度達到頂峰，於2029年度降溫，並承諾到2030年度為止的新增債務，將限制在100億美元。

截至8月31日，甲骨文應付票據與其他借款達1253.4億美元，但該公司2026年度營收為673.6億美元。該公司估計，2030年度營收將突破2250億美元、每股盈餘也將超過21美元。

知情人士透露，甲骨文正在行銷六批債券，到期期限從2年到20年不等。初期價格談判顯示，最長天期債券的殖利率比美國公債高出約3.6個百分點。

甲骨文等公司從去年開始頻頻發債，籌錢建造新的資料中心、採購晶片。外界擔心這些費用能否帶來報酬，使得科技公司的債券，近來陷入動盪。

即便近來債券銷售需求降溫，預料科技業者仍將大舉發債，來挹注AI投資。科技巨擘的資本開支，幾乎沒有放緩跡象。

甲骨文、Meta、微軟、Google母公司字母（Alphabet）承諾，未來幾年將斥資3兆美元以上。

精華 FAQ

  • 甲骨文計畫發售債券與股票籌措200億美元，資金將用於AI與雲端基礎設施建設，也可支應資本開支、償債、收購、股息與庫藏股回購等一般企業用途。

  • 因為甲骨文AI投資規模龐大，已承諾到2030年度前營收倍增，但截至8月31日債務已達1253.4億美元，外界擔心龐大支出與融資會加重負債負擔。

  • 甲骨文、Meta、微軟與Alphabet等公司為建資料中心和採購晶片而大量發債，雖顯示AI投資熱度不減，但也讓市場擔心費用能否回收，造成科技債券近期波動加劇。

債券 甲骨文

上一則

預期電池需求成長減緩 花旗下修鋰價預估

下一則

亞洲製造業10月PMI增速放緩 中日韓動能同步轉弱

延伸閱讀

AI燒錢有盡頭？甲骨文預告現金流轉正 額外籌資設上限

AI燒錢有盡頭？甲骨文預告現金流轉正 額外籌資設上限
AI籌資也看財力 微軟發債250億美元吸4.6倍認購 高負債業者望塵莫及

AI籌資也看財力 微軟發債250億美元吸4.6倍認購 高負債業者望塵莫及
AI燒錢 Google母公司現金流缺口擴大 股價重挫逾12%

AI燒錢 Google母公司現金流缺口擴大 股價重挫逾12%
怕AI熱潮翻車 投資人搶買CDS避險 連Nvidia、Meta保費也飆新高

怕AI熱潮翻車 投資人搶買CDS避險 連Nvidia、Meta保費也飆新高

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單