台積設廠效應 鳳凰城變房產投資熱區 周邊房價大漲53%
台積電在亞利桑納州擴建廠區後，鳳凰城北部房市與開發熱度明顯升高，吸引大量台灣資金進場，但也伴隨土地、水資源與交通等爭議。
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台積電在亞利桑納州擴建廠區後，鳳凰城北部房市與開發熱度明顯升高，吸引大量台灣資金進場，但也伴隨土地、水資源與交通等爭議。
台積電赴亞利桑納州設廠後，正把鳳凰城北部郊區變成房地產投資熱區，周邊房價過去六年漲53%。根據大鳳凰城經濟發展委員會資料，自2021年以來，台灣投資人已在當地投入5億美元。
世邦魏理仕（CBRE Group）駐鳳凰城執行副總裁卡利漢（Kevin Calihan）表示，台灣投資人明顯比長年在亞利桑納州或美國經營的人更看好當地，且早已走在前面。
這股信心來自台灣經驗。向台灣買家銷售美國住宅的房仲公司Funwoo負責人曾南西（音譯，Nancy Tseng）表示，客戶未必熟悉鳳凰城，但台積電擴建台南廠區後，當地房價漲幅超越台灣其他地區。過去在台南買房的成功經驗，讓他們希望跟著台積電到鳳凰城，再次複製獲利模式。
具體投資案例也已出現。總部位於華盛頓特區的Taicoon Property Partners，在台灣科技與房地產業高階主管支持下，以8,800萬美元買下距台積電廠區約10分鐘車程的兩塊土地，初步規劃投入10億美元，開發住宅、多層樓購物中心等設施，並構想引進鼎泰豐、誠品書店等品牌。
支撐這波投資的，是台積電擴建帶來的就業與住宅需求。台積電已在亞利桑納州聘僱約3,500人，計劃再增聘2,500人，供應商也陸續進駐。
房地產平台Zillow數據顯示，廠區周邊North Gateway與Desert View兩區，過去六年房價平均上漲約53%，高於鳳凰城全市的42%。即使在疫情後房市回落期間，距離晶圓廠較近的住宅也更保值。
新住宅開發也跟著增加。當地住宅研究公司Belfiore Analytics指出，台積電廠區西側的一個地區預計新增3,300戶住宅，是2000年代初期以來最大規模的開發。
不過，開發熱潮也帶來摩擦。地下水管理與州有土地出售規定，限制了可供新開發的土地；居民則擔心供水、交通，以及大量新屋對既有房價的影響。
在當地住了20年的烏姆勞夫（Jim Umlauf）抱怨，附近道路四處開挖，台積電施工後交通更加惡化。他和家人正計劃近期搬走。
自2020年選擇鳳凰城作為該公司首座美國先進製造據點以來，台積電已完工一座晶圓廠，另外兩座預計將在2030年底前啟用。今年稍早，台積電宣布追加投資1,000億美元進行擴建，在亞利桑納州的總投資額達2,650億美元。
根據文中資料，台積電帶動鳳凰城北部郊區成為房產投資熱區，周邊房價過去6年上漲53%，高於全市42%的漲幅，顯示廠區效應明顯推升當地資產價值。 因為不少台灣投資人曾在台南見過台積電擴廠後帶動房價上漲的經驗，認為可複製相同模式到鳳凰城，加上2021年以來已投入5億美元，更強化了市場信心。 開發熱潮雖帶來住宅與商業建案，但也受到地下水管理與州有土地出售規定限制，居民更擔心供水不足、交通惡化，以及大量新屋可能壓抑既有房價。
精華 FAQ
根據文中資料，台積電帶動鳳凰城北部郊區成為房產投資熱區，周邊房價過去6年上漲53%，高於全市42%的漲幅，顯示廠區效應明顯推升當地資產價值。
因為不少台灣投資人曾在台南見過台積電擴廠後帶動房價上漲的經驗，認為可複製相同模式到鳳凰城，加上2021年以來已投入5億美元，更強化了市場信心。
開發熱潮雖帶來住宅與商業建案，但也受到地下水管理與州有土地出售規定限制，居民更擔心供水不足、交通惡化，以及大量新屋可能壓抑既有房價。
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