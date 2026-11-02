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蘋果財測優預期仍難討好投資人 股價跌4% 記憶體漲價成獲利隱憂

編譯季晶晶／綜合外電
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蘋果周一公布的財報雖優於預期，仍未能滿足投資人的高度期待，股價盤後下跌約4%。(...
蘋果周一公布的財報雖優於預期，仍未能滿足投資人的高度期待，股價盤後下跌約4%。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果最新財報與財測雖優於預期，股價卻因市場早已反映樂觀預期而下跌；記憶體漲價、服務成長放緩及大中華區不如預期成為隱憂。

蘋果（Apple）最新財報與年底旺季財測雙雙優於預期，股價盤後卻下跌約4%。投資人原本押寶蘋果繳出更亮眼的成績，但記憶體漲價恐侵蝕獲利，加上服務業務成長放緩，最終仍未能滿足市場期待。

蘋果公布，截至9月的上季營收年增12%至1,144.8億美元，高於市場預估的1,135億美元；每股盈餘2.10美元，也優於預期的2美元。其中0.05美元來自關稅退稅。

Direxion資本市場主管貝漢（Jake Behan）指出，若扣除這項利益，財報就沒那麼亮眼，可能是股價反應冷淡的原因之一。

蘋果預估本季營收年增7%至10%，高於彭博統計的市場預期6.1%。財務長帕雷（Kevan Parekh）更預期，本季營收將創歷史新高。不過，蘋果股價自6月底以來已大漲，市值增加約1兆美元，市場先前的樂觀情緒已反映在股價上。

這是新任執行長特納斯（John Ternus）9月上任後的首份財報。上季iPhone營收575.8億美元，年增17%，優於預期。特納斯透露，全球iPhone用戶全年換機人數創新高。大中華區營收則年增21%至175億美元，比市場預期少逾10億美元。

記憶體漲價是另一項隱憂。受AI熱潮推升記憶體價格影響，蘋果預估本季毛利率將從上季47.9%降至45%至46%，AI版Siri的相關支出也帶來壓力。

蘋果正透過漲價、提前備貨及降低其他零組件成本因應。9月底庫存達145.4億美元，年增154%；製造採購承諾金額也比6月底增加330億美元。特納斯預期，本季記憶體成本還會進一步上升。

新產品方面，首款折疊手機iPhone Duo上市後迅速售罄，不過，部分用戶反映螢幕出現裂痕。特納斯接受路透專訪表示，只有極少數手機因螢幕問題退回，蘋果正為受影響用戶換機。目前Duo仍供不應求，尚無法預測何時能讓供貨追上需求。

另外，蘋果服務業務成長有所放緩。上季服務營收315.7億美元，年增9.8%；本季預估年增8%至9%，低於市場預期的10%。

蘋果上季另投入280億美元買回自家股票，與上季280億美元的營業現金流相當。

精華 FAQ

  • 蘋果營收與每股盈餘都優於預估，旺季財測也高於市場期待，但投資人早已押注更亮眼表現，加上部分獲利來自關稅退稅，讓反應偏冷淡。

  • 受AI熱潮帶動記憶體價格上升，蘋果預估本季毛利率將降至45%至46%，低於上季47.9%；公司雖透過漲價與備貨因應，成本仍可能續升。

  • 上季服務營收年增9.8%，但本季增幅預估僅8%至9%，低於市場期待；大中華區營收年增21%卻仍低於預期，顯示成長動能有放緩跡象。

Apple iPhone

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