美股期指回神、韓股反彈1.4% AI疑慮未消 美期中選舉再考驗市場

法人認為，市場可能最樂見美國府院彼此牽制的局面。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 全球股市賣壓稍緩，美股期指與韓股反彈，但AI投資疑慮未消，市場接下來仍將面臨美國期中選舉、企業財報與就業數據等多重考驗。

全球股市賣壓周一早盤稍見舒緩，亞洲股市跌勢較上周五美股 溫和，美股期貨也回升。不過，科技巨人本業放緩、AI支出激增的疑慮未消，本周美國期中選舉 、企業財報及就業數據，仍將考驗市場信心。

標普500及那斯達克100指數期貨周一一度均上漲至少0.4%。日本和澳洲股市下跌，南韓 綜合股價指數則收復早盤失土，反彈1.4%。上周五那斯達克100指數大跌3.5%，創6月以來最大單日跌幅，費城半導體指數更大跌7.2%。

上周五芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）盤中升至4月以來最高，防範股價續跌的賣權需求也大增，個股走勢更趨一致，反映市場不安升高。不過，這些指標仍遠低於3月美國和以色列攻擊伊朗後的水準。

部分投資人也開始尋找買點。摩根士丹利美股首席策略師威爾森（Mike Wilson）認為，接下來幾個事件可能使股市短暫下跌，待風險逐一釐清後，反而帶來加碼機會。

隆奧投資管理總體研究主管伊爾波（Florian Ielpo）則認為，這波走勢較像多頭市場中的資金輪動，伴隨估值下修，而非整體市場開始惡化。

期中選舉登場 市場可能偏好府院牽制的政府

美國周二舉行期中選舉，結果將影響川普下半任期推動法案的能力，也可能形成白宮和國會由不同政黨掌握、施政難以推進的局面。

渣打銀行外匯研究共同主管兼北美總體策略主管恩格蘭德（Steve Englander）認為，市場可能最樂見這種僵局。他指出，民主黨有機會輕易拿下眾議院，參議院選情則相當接近；他周末更新報告時表示，預測市場認為民主黨同時拿下兩院的機率已達七成或更高。

他認為，民主黨若大勝，尤其政策明顯左傾，可能削弱經濟成長預期及美元；共和黨若意外守住兩院，則可能推升公債殖利率和美元。

佛羅里達大學選舉實驗室資料顯示，截至周日下午，提前投票人數已超過5,430萬人，比2022年期中選舉多840萬人。

儘管荷莫茲海峽附近再傳船隻遭攻擊，布蘭特原油周一仍下跌1.5%，至每桶約111.71美元；西德州原油周日晚間下跌約1.5%，至102.40美元。

金價上漲0.7%，至每英兩約3,900美元，先前周五收盤價降至一年多來最低。比特幣連續三天上漲，逐漸走出幣安遭駭引發的跌勢。幣安周日恢復提款後，加密資產淨流出36億美元，但該公司表示，最初一波資金外流高峰過後，流出速度已放緩。