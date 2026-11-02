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蘋果第2代MacBook Neo明年上半年推出 搭載A19晶片、12GB記憶體

記者吳凱中／綜合報導
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蘋果高階筆電新品連發，平價市場也再推出新作。（歐新社）
蘋果高階筆電新品連發，平價市場也再推出新作。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果傳將於2027年上半年推出第二代MacBook Neo，規格升級至A19晶片與12GB記憶體，售價因成本壓力與前代漲價而可能進一步上調。

蘋果上周高階筆電新品連發，平價市場也再發新作。市場傳出，第二代MacBook Neo預計於2027年上半年推出，相較於現行版的A18 Pro晶片與8GB記憶體，第二代預計升級到A19 晶片搭配12GB記憶體。

外媒報導，新一代MacBook Neo則將升級至A19晶片，搭配12GB記憶體，效能約等同於iPhone 17，推出全新配色；市場曾傳出可能導入觸控螢幕，但以現行市況來看機率很低。

市場最關心的價格部分，在晶片與記憶體都提升等級和容量、加上前代產品已經漲價，第二代產品售價勢必高於初代產品的599美元。

第一代MacBook Neo今年3月剛上市時售價599元起跳，「甜甜價」震撼市場，但僅僅幾個月，最新價格已來到732美元起，且記憶體價格持續居高不下，價格還有繼續上漲可能。蘋果先前表示，記憶體等零組件價格持續上漲，成本壓力攀升壓不住，今年從平價的MacBook Neo到高檔的iPhone 18 Pro都一起漲。

蘋果今年6月調漲MacBook Neo價格，從610元起提高至700美元起，近期再漲30美元，256GB版本來到732美元、512GB版本則為825美元，自推出以來累計漲價122美元。

研調機構Counterpoint Research統計，2026年第3季全球PC出貨量年減21%至5700萬台，前五大品牌出貨量相比去年同期皆下滑，蘋果當季出貨560萬台，雖然年減11%，市占率卻由去年同期的8.7%提升至9.8%。主要是MacBook Neo緩衝了出貨量下滑，使蘋果表現優於整體市場。

此外，蘋果本周將公布上季財報，預料營收將年增逾10%，iPhone營收也將成長，毛利率則將因記憶體價格飆漲而承受壓力，但在市場傳出蘋果調降iPhone 18 Pro訂單後，投資人將緊盯本季財測、以及蘋果主管團隊對於先進晶片供應限制、以及首款折疊機iPhone Duo螢幕「裂痕門」的說法。

蘋果預定在美股2日盤後，公布止於9月底的年度第4季（上季）財報，預料營收將年增10.7%到1134.63億美元，每股純益成長率預估將是六季以來最慢的8%。

上季財報將涵蓋iPhone 18 Pro的初期開賣期、但不會包含10月上市的iPhone Duo銷量數據。

其中，iPhone和Mac營收預估都將各自年增逾20%，但受記憶體價格大漲影響，上季毛利率預料將季減2.5個百分點到47.6%，也提高了本季財測能符合市場期望的難度。

精華 FAQ

  • 市場傳出第二代MacBook Neo預計在2027年上半年登場，核心規格將從A18 Pro、8GB記憶體升級為A19晶片與12GB記憶體，效能約可看齊iPhone 17。

  • 由於晶片與記憶體容量都升級，加上前代產品已多次調漲，市場認為新機售價勢必高於初代599美元；在記憶體成本居高不下的情況下，漲價壓力仍在。

  • Counterpoint指2026年第3季全球PC出貨下滑，但蘋果出貨僅年減11%，市占升至9.8%，主因MacBook Neo支撐需求；不過記憶體漲價也將壓縮蘋果毛利率。

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