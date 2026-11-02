美媒：Meta攜中國新創傅利葉 打造人形機器人Max

Meta傳正與中國機器人新創傅利葉共同打造一款人形機器人「Max」。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美媒報導，Meta正與中國新創傅利葉合作打造人形機器人Max，並以Llama與感測器平台推進通用機器人軟體，若屬實將成北美大型雲端業者中首家自研人形機器人。

美國科技媒體The Information報導，Meta 正與中國機器人新創傅利葉共同打造一款人形機器人 「Max」，雙方僅用三個月時間做出Max的原型，已經在開發第二個版本。此前，特斯拉積極強化Optimus量產，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 也力推機器人。

Meta積極切入機器人相關領域，投入數十億美元開發結合Llama模型與感測器的「通用機器人軟體平台」。

The Information報導，Max重量約48公斤，高約150公分，搭載輝達Jetson Thor平台，雙方尚未證實這項消息，若成真，將是北美四大CSP當中，第一家自主開發人形機器人終端產品的廠商。Meta首席技術官Andrew Bosworth將Max定位Meta智能體AI Muse的「物理化身」。

傅利葉智能成立於2015年，總部位於上海，有別於多數依賴創投輸血、從純演算法或實驗室切入的新創公司，傅利葉採取「醫療康復造血＋通用人形機器人升維」的雙輪驅動模式，先從醫療外骨骼領域，建立全球超過3000家醫院的穩定現金流與高毛利基礎，再將累積十年的「高精度力回饋」與「自研執行器」技術轉移至雙足人形機器人（GRx 系列），成為Meta等國際科技巨頭在硬體開發領域的關鍵夥伴。

兩者強強聯手，Meta擁有強大的軟體平台以及海量算力資源支撐，傅利葉在硬體上有技術護城河，自主研發的FSA 一體化執行器，整合無框力矩馬達、諧波減速器、驅動器與雙編碼器具備高功率密度與優異的抗衝擊柔順控制能力，能讓機器人完成許多高難度動作。