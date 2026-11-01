美股先跌就有買點？大摩威爾森：史坦普選後恐探7,100點 再攻8,000點

威爾森引據研究報告中列出的歷史紀錄顯示，期中選舉過後六至12個月，美股全數上漲。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 摩根士丹利策略師威爾森認為，美股可能因期中選舉與AI資金壓力先跌後漲，史坦普500或回測7,100點後再上看8,000點。

摩根士丹利美股 首席策略師威爾森（Mike Wilson）認為，美國期中選舉 、AI支出疑慮及資金吃緊，都可能使美股短暫下跌，卻也將帶來重新進場的良機。他預測，史坦普500 指數可能先跌至7,100點，比前次歷史高點低約9%，待這些風險逐一釐清、修正告一段落後，再朝8,000點邁進。

史坦普500指數上周五大跌1.8%，收在7,580點。

儘管伊朗戰爭仍有變數，且今年不時拖累美股，威爾森仍看好後市。他認為，部分股票其實已修正數月，只是大盤指數未充分反映。

以下為彭博經過適度刪修的專訪內容：

問：你提到，幾項事件可能讓股市先跌後漲。期中選舉為何是其中之一？

答：期中選舉向來不利股市。而我們在研究報告中列出的歷史紀錄顯示，選後六至12個月，美股全數上漲。不過，從11月到年底就未必如此，2018年就是很好的例子。

這次選舉比較特別，因為總統表示，正等著選後採取行動。這很有川普的風格：「我要做件大事，但沒有人知道是什麼。」這種難以預料的情況，正讓投資人不安。

問：如果民主黨掌握國會，對AI相關股票及整體市場的威脅有多大？選舉引發的賣壓，會只限於AI股票，還是可能拖累大盤？

答：首先，這已不是意外。市場已反映民主黨拿下眾議院的預期，如今可能也認為民主黨將以些微優勢贏得參議院。我認為，民主黨以52席對48席取得參院多數，已在市場預期之內，55席對45席大概還沒有。

如果民主黨優勢擴大，會不會造成更大衝擊？會不會推動州及地方政府採取行動，使資料中心更難興建？有可能。也可能出現更多監管，各種擴張和成長活動都遭到阻力，而我們需要這些成長，才能逐步減輕債務負擔。因此，確實可能遇到障礙。

但我還有另一種看法：目前可能正是資料中心承受最大反對壓力的時候，因為這是政治議題。很多候選人打著「不要蓋在我家附近」的訴求競選，告訴選民：「我們不希望社區物價繼續上漲，別擔心，我會保護你。」等他們一當選，可能就會改問：「錢在哪裡？」

問：你說，歷來期中選舉後六至12個月，股市上漲的機率是100%。如今仍在打仗，你還能這麼肯定嗎？

答：我從不敢確定任何事，只是歷史紀錄相當好。過去某些期中選舉期間，也發生過不好的事，後來終究獲得解決。

現在可能要先跌再漲，但我相當相信，選後至少六個月的表現會很好，或許能延續12個月，到時再看。不過，我認為期中選舉後會出現反彈。

問：Meta、SpaceX等企業大量發行股票，Anthropic也將上市。你擔心股票供給太多、超過市場需求嗎？

答：目前還不擔心。除了超大規模資料中心業者籌資，也有很多與AI無關的併購案需要資金。

如今名目GDP成長率達到7.5%，整體經濟都在吸收資金。實體經濟已有很長一段時間，沒有這麼龐大的資金需求。

問題是，這波籌資已走到哪裡？今年已籌了很多錢，我認為可能已走過相當一段。因此，未來30天內，這波籌資或許會暫告一段落，讓市場喘口氣。

問：有些企業發行股票取得的資金，已超過買回股票的金額。這會讓你擔心嗎？

答：他們仍在買回股票，但整體而言，確實已轉為向市場取得資金。不過，他們發行股票是為了投入事業，不是為了財務操作，因此也有帶動成長的作用。

我認為，今年利率上升，主要原因之一是經濟成長太快。這不是市場共識，多數認為，原因在政府大量借款和債券發行增加。

這些因素確實有影響，但別忘了，很多借來的錢又投入實體經濟。因此，股市還能接受：「利率雖然上升，成長卻更好。」如果名目GDP成長7%至8%，10年期公債殖利率為5%，看起來還算合理。

但不是每家公司都能受惠，這也是資金轉向優質企業的原因。優質企業能在這種環境下成長，體質較弱的小型企業卻無法承受8%、9%、10%的借款成本，而這正是他們目前支付的水準。所以，K型分化不只發生在消費者身上，企業也一樣。

問：這和網路泡沫時期大量發行股票，有相似之處嗎？

答：我當年參與過很多這類交易，我們基本上是華爾街最大的科技業投資銀行。兩者是否相似，還得看情況。

市場會做出判斷，而目前市場仍願意提供資金。這些籌資案的需求很強，隔夜就能完成400億美元發債。至少現在看起來還可以，但情況也可能改變。

價格也會發揮作用。利差擴大，就等於市場告訴體質較弱的業者：「現在借錢要付這個價格，還要做嗎？」業者可能會想：「不划算，那就不做了。」

因此，市場本身有節制籌資的作用。再過30天，我應該會更放心。

對今天的債券投資人而言，有兩點不同。首先，1990年代末期，美國政府有大量財政盈餘，如今卻不是如此，政府也在爭取資金。

政府有調度空間，例如多發短天期債券，也會運用一些手法。但不能低估政府與企業爭取資金的影響，這並不是好事。

另一方面，目前實質殖利率的吸引力，處於20年來少見的水準，這也讓企業在發債與發股之間調整。

如果股市開始吃不消，不願再承接新股，股價下跌，企業就會轉而考慮發債。市場對這類企業、總融資成本約7%至8%的債務，仍有龐大需求。

企業如今會在發債和發股之間調整，我認為是好事，因為他們有留意市場條件。可能先想：「現在發債比較便宜，那就先發400億美元。」之後再回頭檢視：「資本結構有點失衡，該發一些股票了。」