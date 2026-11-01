財報和選舉再考驗市場信心 本周開盤前五件要聞不可不知

美國期中選舉周二登場，川普周日前往愛荷華州和堪薩斯州造勢，力拚守住共和黨在國會兩院的微弱多數。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美股半導體重挫、AI融資疑慮升高，加上鎧俠展望保守、幣安遭史上最大竊案與美國期中選舉將至，本周市場信心面臨多重考驗。

美國晶片股上周五大跌，英特爾 展望失色，加上Anthropic 上市後可能無法取得投資級評等，加深AI融資和回報疑慮。費半大跌7.2%，英特爾狂崩近29%，台積電ADR跌近6%，半導體本周開盤行情毫不樂觀。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

1. 費半大跌7.2%、英特爾崩潰29% 本周財報和選舉再考驗

史坦普500指數 上周五下跌1.8%、跌破100日均線，那斯達克跌2.9%，均創6月以來最大單日跌幅。史坦普也因AI支出及財務壓力升高，將Meta的AA-評等展望調為負向。

英特爾疲弱部分來自PC需求與工廠事故，未必代表AI需求全面放緩。本周AMD（超微）、高通及蘋果財報、期中選舉和就業報告，將再考驗市場信心。

2. 鎧俠展望失色：缺貨也未必能繼續大漲價

鎧俠（Kioxia）預估本季營業利益2兆日圓，低於市場預期的2.35兆日圓，NAND售價可能較上季接近持平。儘管2027年產能已售罄，2028年逾半預計出貨量也獲長約保障，市場仍擔心漲價與獲利成長難以延續。鎧俠周五在美交易ADR崩跌17%，財報優於預期的晟碟也大跌13.5%。連財報優於預期的Sandisk也受拖累大跌了13.5%。

3. AI燒錢遇考驗 Anthropic信評存疑、OpenAI降身價 Meta展望轉負向

AI業者面臨更嚴格的資金檢驗。Anthropic上市後可能無法立即取得投資級評等，舉債成本恐提高；OpenAI將募資目標從300億美元降至約200億美元，估值降至1.25兆美元；史坦普則維持Meta的AA-評等，但將展望調為負向。三家公司並非籌不到錢，但市場更在意收入和現金能否支撐龐大AI支出，資金條件將影響後續擴張。

4. 幣安63億美元竊案震撼幣圈 恢復提款後淨流出36億美元 FBI指向北韓

幣安遭駭損失估計達63億美元，創加密幣史上最大竊案，FBI指幕後黑手為北韓。幣安周日恢復客戶提款後，加密資產淨流出36億美元，比特幣上漲。事發後，幣安迅速成立約百人的跨國應變小組，連夜協同資安業者、穩定幣發行商及執法機關追查、凍結資金，並承諾賠償用戶損失。

5. 川普放話當「否決先生」 大摩不論選舉誰贏都看多 史坦普拚8,000點

美國期中選舉周二登場，川普周日前往愛荷華州和堪薩斯州造勢，力拚守住共和黨在國會兩院的微弱多數。他接受紐約郵報訪問時說，若民主黨勝選，自己可能成為「否決先生」，接連否決法案，迫使對方協商。

多數民調看好民主黨拿下眾議院，參議院也有七個選區差距接近；共和黨則稱內部數據顯示仍有競爭力。生活成本高漲及伊朗戰爭，成為共和黨選情的考驗。

摩根士丹利策略師威爾森則不論選舉結果都看多美股，預期史坦普500短期修正後，將朝8,000點邁進。