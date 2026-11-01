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債券操盤手集體按下暫停鍵 靜待期中選舉結果出爐

編譯廖玉玲／綜合外電
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期中選舉投票前夕，大型固定收益基金經理人紛紛轉為觀望，按下「暫停鍵」，不願在大選...
期中選舉投票前夕，大型固定收益基金經理人紛紛轉為觀望，按下「暫停鍵」，不願在大選結果揭曉前冒險押注。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉前夕，債券操盤手多採取觀望策略，等待選舉、再融資計畫與CPI等關鍵訊息出爐；市場普遍認為國會分裂較有利債市，但真正衝擊可能來自選舉爭議。

被視為多年來最具影響力的美國期中選舉投票前夕，大型固定收益基金經理人紛紛轉為觀望，按下「暫停鍵」，不願在大選結果揭曉前冒險押注，但預期兩黨分治參、眾兩院的結果，對債市最有利。

由於美債殖利率已升抵有吸引力的水準，近幾周資金大舉湧入債市，想鎖定高報酬。但PGIM Credit的共同投資長彼得斯表示，這是「非常、非常長一段時間以來所見後果極其深遠的期中選舉周期」，而現在處於「暫停時刻」。

摩根士丹利投資管理公司廣泛市場固定收益負責人坎杜賈也說，他的團隊也「按下暫停鍵」，等待期中選舉結果，以及接下來要公布的經濟數據。

美國財政部4日將公布每季的「再融資計畫」，正好就在投票日後一天，美國最新的消費者物價指數（CPI）數據，預定10日公布。

向來是大多頭的坎杜賈表示，「我們採取策略性措施，暫緩行動，等待結果出爐，儘量避免只憑選舉結果非贏即輸的單一條件，就直接推論利率和殖利率曲線會受什麼影響」。

他指出，分裂的國會是其團隊的基本預期，這種情境整體而言對債市有利，主要是接下來財政緊縮的機率更高。

儘管各界普遍預期民主黨將贏得眾院，同時拿下參院的機率也不低，但川普握有巨大行政權和否決權，可能會限制國會的權力，因此坎杜賈認為，民主黨全面獲勝的意義「無法一概而論」，而「共和黨全面獲勝……可能是最不利的情況」。

他認為市場完全沒有反映出這一點，「所以可能會看到市場對此有更大的反應」。

Man集團首席市場策略師胡珀則認為，選舉結果出現爭議，將是「市場反應最大的事」。

不過，也有人認為，投資人其實更關注其他重要議題。富蘭克林坦伯頓共同總裁兼商務長甘巴表示，在亞洲最近一次的資產管理公司會議上，「沒有一個人談到期中選舉」。

他表示，最近大家關心的主要集中在人工智慧（AI）、聯準會（Fed）的發展軌跡和地緣政治等議題。他並引述富蘭克林坦伯頓研究所最近的一項研究表示，「根據經驗，沒有人認為期中選舉會對市場造成任何劇烈變化」。

他補充說，客戶關心的還是投資組合的構建方式，但這與AI、資料中心、指數集中度比較有關，而討論的重點是「多元化」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為這次期中選舉被視為影響深遠，且結果可能改變利率與殖利率曲線走勢。基金經理人不想在結果揭曉前冒險押注，因此暫時按下觀望鍵。

  • 多數人預期國會將出現分裂，也就是參、眾兩院由不同政黨掌控。這種情境通常意味著財政緊縮機率較高，對債市而言相對有利。

  • 投資人更在意AI、聯準會政策走向、地緣政治，以及資產配置是否需要更強調多元化。部分受訪者也提到，再融資計畫與CPI將影響市場判斷。

債券 期中選舉 民主黨

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