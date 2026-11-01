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科技股財報不如預期引發美股大跌 本周還面臨哪些變數？

記者張瀞文／台北即時報導
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紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

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文章摘要整理：

美股因科技股財報不如預期而震盪，本周市場將關注中東油價、Fed態度、重要經濟數據、143家企業財報及川普關稅變化。

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率等的看法。

三是經濟數據：本周要公布的經濟數據包括11月密西根大學消費者信心指數初值；10月ISM製造業/非製造業指數、Challenger 裁員人數、非農就業報告；9月JOLTs職缺、工廠訂單、貿易收支等。

四是企業財報：本周要公布財報的企業包括蘋果、超微、高通、美超微電腦、Palantir、IREN、Datadog、Lumentum、Astera Lab、和康電訊、祥茂光電、Cloudflare、Arista網路、AppLovin、HubSpot、IonQ、Affirm、Block、Circle、波克夏海瑟威、富蘭克林坦伯頓、Booking、Airbnb、泰瑟國際、Kratos、Uber、Lyft、理想國演藝、麥當勞、百勝集團、德州鮮切牛排、Vistra、Oklo、MP Materials、輝瑞、Tempus AI、安進、Vertex、Moderna等143家。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

在企業財報方面，富蘭克林投顧指出，美國企業獲利成長強勁。根據彭博資訊，截至10月29日共有57.6%的S&P 500企業公布財報，60%營收優於預期，平均成長12.6%；82.6%的獲利優於預期，平均成長25.4%。

根據Factset統計到10月23日的數據，市場預期第3季S&P 500企業獲利將成長29.5%。其中，能源（成長136%）、科技（65.6%）、通訊服務（39.8%）、原物料（30%）企業獲利成長力道將高於大盤。

富蘭克林股票團隊指出，Fed利率按兵不動，並大力肯定美國經濟表現。不過，雖然美國就業持穩、經濟強健，但通膨壓力仍存。Anthropic正式提交IPO申請，一度帶動投資人對AI領域信心重燃，但字母、亞馬遜、英特爾、ServiceNow等科技巨頭都在公布業績後重挫，影響投資人信心。

精華 FAQ

  • 主要是中東局勢與油價變化，特別要觀察美伊談判、荷莫茲海峽與紅海通行狀況，因為地緣政治若升溫，可能推升能源成本並擴大市場波動。

  • Fed官員對經濟、就業、通膨與利率的表態，會影響市場對降息時點的判斷；同時，密大信心、ISM、非農與JOLTs等數據也會反映景氣強弱。

  • 本周有蘋果、超微、波克夏等143家企業公布財報，將檢驗獲利能否延續強勁；此外，川普關稅若擴大引用第232、301、201、338條，恐再度壓抑風險偏好。

美股 荷莫茲海峽 油價

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