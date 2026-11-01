若紅變藍…期中選舉、財報考驗市場AI信心

投資人提醒，11月3日期中選舉結果，可能改變川普政府對人工智慧監管的方向。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 英特爾疲弱財測與Anthropic評級疑慮引爆晶片股賣壓，市場重新質疑AI投資回報；期中選舉、就業數據與油價變化也將持續牽動後續行情。

美股晶片股在選前10月30日大跌，英特爾展望失色，且Anthropic可能無法取得投資級評等的消息，投資人對人工智慧(AI)投資與回報更不放心。費城半導體指數大跌7.2%，英特爾狂崩近29%。本周超微 、高通 與蘋果財報、11月3日美國期中選舉 結果和就業報告，將進一步考驗市場信心。

史坦普500指數下跌1.8%，跌破100日移動平均線；那斯達克綜合指數2.9下跌%，均創6月以來最大單日跌幅。

英特爾10月29日公布財報，因第四季受筆電市場持續低迷、以色列廠房爆炸影響產能等不利因素影響，財務展望疲弱。此財測一出，讓英特爾股價狂跌近29%，單日市值蒸發約1400億元，創1970年代以來最大跌幅，兩大股東聯邦政府和Nvidia輝達(另稱英偉達)合計持股帳面價值蒸發逾170億元。賣壓擴及AI相關股票，台積電ADR重挫近6%，輝達(Nvidia)大跌2.4%。

英特爾業績反映PC疲弱及工廠事故，未必代表所有AI晶片需求皆放緩，但市場開始重新檢視供應吃緊能否持續，和客戶是否有能力支付龐大採購支出。

金融時報報導，黑石已經告知投資人，Anthropic上市之後，可能無法取得投資級信用評等。如果Anthropic只能取得非投資級評等，在缺乏較高評等企業支持下，籌資難度可能更高。史坦普全球評級也因Meta的AI支出增加與財務壓力升高，將Meta的AA-信用評等展望調為負向。

資產管理業者米勒塔巴克公司首席市場策略師馬列說，科技巨頭本業放緩，代表投資人期待的龐大回報，可能還要等更久。Tema ETFs投資策略主管派斯里．納迪尼也說，過去市場認為，增加支出代表企業看好AI建設，如今花錢反成為股價阻力。

期中選舉結果可能改變川普政府對AI監管的方向。市場普遍預期民主黨可望拿下眾院，參院則較不明朗。大幅限制AI投資的法案未必通過，若民主黨拿下國會兩院，對AI業者的審查仍可能加強。德州等州的地方層級選舉也可能影響資料中心的興建。

11月6日發布的全國10月就業報告，則將檢驗經濟成長能否帶動就業。據金融數據分析公司輝盛彙整的預估，全美新增就業人口為5.5人，比9月的2.9萬人高，失業率維持4.2%。

能源價格也使前景更複雜。市場擔心，川普政府可能在期中選舉後重啟對伊朗的軍事行動，布蘭特原油期貨10月30日收每桶117.46 元近今年高點，恐使通膨更難降溫。