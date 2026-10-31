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「個人電腦部署RAM太浪費」 網見奧特曼言論炸鍋：自私自利的混蛋

編譯陳律安／綜合外電
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OpenAI執行長奧特曼說，民眾在個人電腦部署RAM，是在浪費資源。（美聯社）
OpenAI執行長奧特曼說，民眾在個人電腦部署RAM，是在浪費資源。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

奧特曼認為在個人電腦運行AI模型會浪費稀缺DRAM，應把推論集中到雲端提升資源利用率，卻因此在網路上引發強烈批評與商業動機質疑。

全球記憶體供應因AI熱潮而吃緊之際，身為人工智慧（AI）熱潮主要推手之一的OpenAI執行長奧特曼卻認為，民眾在個人電腦上運行AI模型，是對有限記憶體資源的浪費，主張應集中於雲端資料中心。

奧特曼最近接受YouTube頻道「Cheeky Pint」的播客節目訪問時說，許多民眾希望在本地端進行AI推論，並認為隨著開源模型普及，未來便能直接在個人電腦上運行AI，不再需要仰賴資料中心的設備。

然而，奧特曼認為，這種做法反而不利於有限記憶體資源的有效利用。

奧特曼表示：「從全球資源配置的角度來看，讓每個人的電腦都裝有大量供應有限的DRAM，卻只有5%的時間真正在使用，實際上相當糟。如果你想因應這種供應極度吃緊的環境，就應該透過雲端運算，盡可能提高資源使用率。但不知為何，許多人的直覺恰恰相反。」

他的言論旋即在PC遊戲社群炸鍋，一名Reddit用戶說：「真是個自私自利的混蛋。這個人簡直就是邪教教主的典型代表。」另一名用戶則說：「他似乎不懂人們想要擁有自己電腦的想法，似乎超出他的認知範圍。」

科技媒體Tom's Hardware指出，雖然OpenAI也推出部分開源模型，但其核心業務仍是運行於資料中心的閉源模型，因此奧特曼實際上是在捍衛公司的商業模式。

目前OpenAI還不至於受到筆電和電競電腦的威脅，但隨著本地端AI發展，未來民眾若擁有足以在家運行AI模型的硬體設備，可能就不必再支付那麼多訂閱費用，使用GPT-6 Luna等模型。

另外，奧特曼也表示，他寧願看到一兆個智慧略高於人類的AI共同存在，也不希望出現單一、智商高達一兆的超級AI。他認為，人類社會儘管存在許多缺陷，仍能透過彼此監督、合作，以及多元主義與民主價值維持韌性。由多個AI代理組成的群體，也可能具備類似特性。他主張，AI技術可以朝不同方向發展，應積極推動多個AI相互制衡的模式。

精華 FAQ

  • 他認為全球記憶體供應吃緊，若每台電腦都裝大量DRAM卻只有少數時間使用，整體配置效率很差；相比之下，集中到雲端可提高資源利用率。

  • 許多網友認為他忽視使用者想掌控自己硬體的需求，甚至批評他自私、傲慢；也有人質疑他不了解本地端運算的價值，只是在替公司利益辯護。

  • Tom's Hardware指出，OpenAI雖有部分開源模型，但核心仍是資料中心的閉源服務；因此奧特曼反對本地端AI，可能是在維護OpenAI現有訂閱與雲端商業模式。

奧特曼 YouTube

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