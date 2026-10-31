華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美股10月出現針對性股災，科技與半導體股大幅回檔，英特爾與多檔晶片股領跌，但標普500僅小跌，顯示資金正輪動至其他類股。

美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈，相形之下史坦普500指數月線僅小跌，近三分之二成分股甚至逆勢收漲，凸顯資金正從科技股輪動到其他類股，使今年「華爾街 恐怖10月」有所不同。

英特爾 、亞馬遜等科技大咖財報引發憂慮，加上投資人在11月3日美國期中選舉和下周非農就業報告發布前退場觀望，美股三大指數30日（周五）齊跌，科技股為主的那斯達克綜合指數重挫2.9%，已從10月6日漲抵的收盤新高價位回跌7.8%。

晶片股跌勢最猛，輝達（Nvidia）下跌4.2%，超微 （AMD）猛摔10.9%，英特爾更崩跌28.6%，拖累費城半導體指數暴跌7.2%。

過去一個月來，費半指數10月跌幅超過15%；史坦普500指數月線小跌0.9%，但72%的成分股全月收漲；道瓊工業指數10月也收紅。

紐約Wealthspire顧問公司資深副總裁柏榭30日說：「持平而論，不光是今天，本周市場一直擔心人工智慧（AI）未來會如何，投資能否收到回報，和多快就有回報。」但他指出，營運良好且達到市場超高預期的公司，股價表現優異。

晶片股表現最糟 其中又以英特爾殺盤最重

各類股中，科技股10月表現最糟，史坦普500科技類股月線跌幅為去年3月來最大，通訊服務類股更寫下2022年4月來最深的月線跌幅紀錄。

科技股哀鴻遍野，營收預測令人失望的英特爾股票被砍殺得最厲害，10月全月跌幅達45.3%。Google母公司Alphabet也受重創，全月跌幅逾18%。就連本業非資訊科（IT）的重機具股卡特彼勒（Caterpillar）也遭波及，月線跌幅達23.2%，成為資料中心興建狂潮疑慮下的受害者。

史坦普500指數市值前十大成分股中，輝達10月跌10.4%，Alphabet跌18.7%，亞馬遜跌3.5%，博通（Broadcom）跌7.1%，Meta Platforms重挫15.2%，美光科技（Micron）跌16.9%；蘋果10月股價逆勢漲3.5%，微軟勉力攀升1.8%，特斯拉勁揚12.7%，禮來藥廠（Eli Lilly）月線更飆升22.5%。

有別於科技股殺聲震天，能源股和金融股10月表現亮麗，月線漲幅都超過10%，佐證資金正撤離科技股、輪動到其他類股。