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「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

編譯吳孟真／綜合外電
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「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

巴菲特以愛喝可樂、偏好速食聞名，艾克曼爆料他近48年未喝白開水；同時，波克夏長期持有可口可樂，報酬約達21倍。

避險基金大亨、潘興廣場（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）日前在播客節目透露，「股神」巴菲特曾告訴他，自己快50年沒喝過白開水。巴菲特嗜喝可樂眾所皆知，而這特殊的飲食習慣，也和他的投資興趣相呼應。

艾克曼回憶，巴菲特幾年前曾到他家中作客用餐，當時他備齊了股神最愛的櫻桃可樂。果不其然，巴菲特婉拒了白開水和氣泡水，選喝自己最愛的汽水。艾克曼好奇問他：「你不喝水嗎？」巴菲特回說：「我已經48年沒有喝過白開水了。」

不喝水聽起來不可置信，但巴菲特以每天喝五罐可樂著稱，還曾在2015年笑稱，自己的身體「有四分之一是可口可樂」。

可口可樂也是巴菲特最具代表性的長期投資之一。波克夏自1980年代開始大舉買進可口可樂股票，目前持股比率約9%。波克夏當年的投資成本約13億美元，截至去年底，持股市值已增至約280億美元，相當於最初成本的21倍左右。

巴菲特不只愛喝可樂，也經常在上班途中到麥當勞買早餐，三不五時也會吃些熱狗、薯條、爆米花、餅乾、糖果、冰淇淋等「療癒食物」。

他對速食和甜食的熱愛，也與他的投資版圖相互呼應。波克夏旗下擁有時思糖果（See's Candies）和Dairy Queen等消費食品公司，食品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz）也是波克夏的重要投資之一。

巴菲特1995年曾與比爾蓋茲與蓋茲當時的妻子梅琳達，赴中國大陸旅遊17天。為了讓巴菲特吃得習慣，蓋茲夫妻還特別安排飯店廚師學做漢堡和薯條，甚至確保一行人登上萬里長城高處時，也有櫻桃可樂可供巴菲特飲用。

精華 FAQ

  • 艾克曼表示，巴菲特曾親口告訴他，自己已經近48年沒有喝過白開水，平常幾乎只喝汽水，尤其偏愛櫻桃可樂，讓人相當驚訝。

  • 波克夏自1980年代開始大舉買進可口可樂股票，持股約9%。當初投入成本約13億美元，至去年底市值已增至約280億美元，約為21倍。

  • 他愛喝可樂、常吃速食與甜食，投資上也偏好消費品牌。波克夏持有可口可樂、時思糖果、Dairy Queen與卡夫亨氏等公司。

巴菲特 可口可樂

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