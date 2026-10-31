AI融資警報響 費半大跌7.2%、英特爾跌近29% 下周財報和選舉再考驗

投資人提醒下周二期中選舉可能改變AI監管方向。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 英特爾財測不佳與Anthropic信用疑慮引發AI融資恐慌，費半與美股科技股重挫；下周財報、選舉、就業與油價走勢將續壓市場。

美國晶片股周五大跌，英特爾 展望失色，加上Anthropic可能無法取得投資級評等的消息，投資人對AI融資與回報更不放心。費城半導體指數大跌7.2%，英特爾狂崩近29%。下周AMD、高通 （Qualcomm）及蘋果財報、美國期中選舉和就業報告，將進一步考驗市場信心。

史坦普500指數下跌1.8%，跌破100日移動平均線；那斯達克綜合指數下跌2.9%，均創6月以來最大單日跌幅。

英特爾大跌近29%，創下公司44年來最大跌幅，兩大股東美國政府和輝達 合計持股帳面價值蒸發逾170億美元。賣壓也擴及其他AI相關股票，台積電ADR重挫近6%，輝達大跌4.2%。

英特爾業績反映PC疲弱及工廠事故，未必代表所有AI晶片需求都放緩，但市場開始重新檢視供應吃緊能否持續，以及客戶是否有能力支付龐大採購支出。

金融時報報導，黑石已告知投資人，Anthropic上市後可能無法取得投資級信用評等。若Anthropic只能取得非投資級評等，在缺乏較高評等企業支持的情況下，籌資可能更困難。

史坦普全球評級也因Meta的AI支出增加、財務壓力升高，將Meta的AA-信用評等的展望調為負向。

本業成長放緩 龐大支出不再自動成為利多

這波疑慮原本集中在高度仰賴舉債的新雲端業者，如今已擴及科技巨人。Alphabet、Meta、微軟、亞馬遜和甲骨文承諾的未來租賃及採購支出，合計已達3.2兆美元，部分合約長達數十年。龐大投入已使部分業者自由現金流量轉負，投資何時能回本，更受市場關注。

FactSet分析指出，亞馬遜和Alphabet公布財報後，科技七雄第3季獲利增幅，預料將低於史坦普500其餘成分股。

Miller Tabak首席市場策略師馬雷（Matt Maley）說，科技巨人本業放緩，代表投資人期待的龐大回報，可能還要等得更久。Tema ETFs投資策略主管納迪尼（Paisley Nardini）則指出，過去市場認為，增加支出代表企業看好AI建設，如今花錢反而成為股價阻力。

下周財報接棒 市場期待門檻仍高

下周將有逾百家史坦普500企業公布財報，包括蘋果、AMD、高通和Palantir。晶片業者能否提出足以支撐訂單及獲利成長的展望，將是市場焦點。

整體企業獲利並不疲弱。LSEG資料顯示，史坦普500企業第3季獲利預料成長31.6%，但投資人的期待也很高。富蘭克林坦伯頓研究院首席市場策略師加利波（Chris Galipeau）說，企業若未達標，甚至未能明顯超過預期，就可能遭到賣壓。

蘋果周五重新超越輝達，以5.03兆美元的市值，成為全球市值最高公司，反映投資人在AI支出疑慮下，轉向相對看好的硬體業者。不過，美銀分析師莫罕（Wamsi Mohan）也提醒，iPhone分批上市可能影響毛利率，蘋果仍須接受財報檢驗。

選舉、就業與油價 牽動後續走勢

下周二期中選舉可能改變AI監管方向。市場普遍預期民主黨可望拿下眾議院，參議院較不明朗。大幅限制AI投資的法案未必會通過，但民主黨若拿下國會兩院，對AI業者的審查仍可能加強。德州等州及地方選舉，也可能影響資料中心建設。

下周五公布的10月就業報告，則將檢驗經濟成長能否帶動就業。FactSet彙整預估，美國新增就業人口為5.5萬人，高於9月的2.9萬人，失業率維持4.2%。

能源價格也使前景更複雜。市場擔心美國可能在選後恢復攻擊伊朗，布蘭特原油期貨周五收每桶117.64美元，接近今年高點，可能使通膨更難降溫。

瑞銀財富管理投資總監辦公室全球股票主管霍夫曼－布查迪（Ulrike Hoffmann-Burchardi）認為，AI需求仍強，但短期資本支出過度擴張的風險正在增加。她仍看好整體股市有上漲空間，但建議投資布局應涵蓋科技股以外的領域。

周五民生必需品類股獲得買盤，百事、Colgate及Constellation Brands均上漲。不過，Maley提醒，若大盤加深跌勢，投資人可能不再將資金轉往其他類股，而是直接轉向現金。