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缺貨也漲不動？從鎧俠漲價放緩到AI籌資疑慮 牽動晶片股的6件事

編譯劉忠勇／即時報導
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從鎧俠業績展望來看，訂單滿載，未必還能帶來同樣驚人的漲價和獲利成長。（路透）
從鎧俠業績展望來看，訂單滿載，未必還能帶來同樣驚人的漲價和獲利成長。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

晶片需求雖強，但鎧俠漲價放緩、英特爾展望失色，加上Anthropic、OpenAI與Meta的融資與信評疑慮，使市場開始檢驗AI榮景能否持續變現。

晶片需求強勁，股價卻未必買單。鎧俠（Kioxia）示警記憶體漲價放緩、英特爾（Intel）展望失色，加上AI業者的信評與籌資疑慮，讓市場重新檢視這波榮景：價格能漲多久、客戶能否付款，以及建設支出能否持續。以下六件事，正牽動晶片股後市。

一、鎧俠展望失色：缺貨也未必能繼續大漲價

鎧俠預估本季營業利益為2兆日圓，低於市場預期的2.35兆日圓，並透露NAND快閃記憶體售價可能較上季接近持平。上季平均售價漲幅已從前一季的70%，降至約25%。

但需求仍不弱。鎧俠表示，2027年產能已售罄，2028年預計出貨量也有過半獲超大規模資料中心業者長約保障。

瑞銀證券日本研究主管安井健二在法說會上追問，供需既然如此吃緊，通常應預期價格繼續上漲，「你們只是比較保守嗎？」

這正是市場疑慮：訂單滿載，未必還能帶來同樣驚人的漲價和獲利成長。鎧俠在美國交易ADR重摔17%，連財報優於預期的Sandisk也受拖累大跌了13.5%。

二、Anthropic信評未定：算力訂單還須資金兌現

金融時報報導，黑石（Blackstone）已告知投資人，Anthropic上市後可能先取得較高等級的非投資級評等，改變先前預期年底前可獲投資級的說法。

Anthropic計畫至2045年投入逾8000億美元建設運算基礎設施。若未取得投資級評等，可能較難吸引受投資限制的保險及退休基金資金，也更仰賴高評等供應商支持。

最新630億美元North Star融資案中，逾420億美元優先順位貸款由博通（Broadcom）擔保，180億美元次順位債務則以Anthropic租金付款支撐。一位科技投資組合經理人說：「關鍵在於能否借到錢，這非常重要……如果Anthropic拿不到投資級評等，借款成本就會提高，對誰都不好。」

目前三大信評機構尚未正式公布Anthropic評等。但這項風險提醒市場，龐大晶片訂單仍須由客戶未來的收入和籌資能力支撐。

三、英特爾大跌：AI同時帶動需求、推高成本

英特爾本季營收預估150億至160億美元，低於市場預期約170億美元，股價周五狂崩29%，收65.76美元。

資料中心與AI事業上季營收成長78%，PC事業卻減少5%。AI建設推高記憶體價格，使電腦業者漲價、減少出貨；原料短缺及以色列工廠停工，也限制英特爾供貨。

Emarketer資深分析師海肯（Asa Hiken）指出，伺服器處理器需求雖旺，仍不足以克服眼前問題，尤其PC本業持續疲弱。

因此，英特爾展望不佳，不能直接解讀為AI晶片需求全面放緩，卻說明需求、供貨和獲利未必同步成長。

四、Meta展望調負向：科技巨人的財力也受檢驗

史坦普維持Meta的AA-信用評等，但將展望調為負向，未來兩年可能降評。

史坦普預估，Meta今年資本支出達1400億美元，明年超過2250億美元，並指出：「Meta透過AI投資賺取收入的能力，比同業更有限。」支出何時能帶來超過成本增幅的實質收入，仍不明朗。

Meta不同意史坦普的評價，強調未來有龐大產品及事業機會。展望調負向也不代表已削減投資，但顯示市場對晶片大客戶的檢驗，已從成長延伸至負債和現金流量。

五、投資人更挑剔 OpenAI下修估值與募資目標

英國金融時報報導，OpenAI最新一輪募資目標，從300億美元降至約200億美元，估值則從1.4兆美元降至1.25兆美元，部分投資人也減少投入金額。

該公司今年3月才募得1220億美元，但規劃的算力支出遠高於這筆金額。募資條件改變，可能影響後續擴張的資金餘裕；不過，目前不能因此斷言OpenAI已削減晶片或算力訂單。

六、3.2兆美元支出承諾：需求支撐也是現金考驗

彭博估計，Alphabet、Meta、微軟、亞馬遜和甲骨文，未來租賃及其他採購承諾合計達3.2兆美元，部分長達數十年，顯示建設並未停止。

但這不是單年資本支出，也包含內容授權及消費硬體等非AI項目。各家公司揭露方式不同，不能直接比較。

龐大承諾為晶片需求提供支撐，也持續消耗現金。對晶片股而言，接下來不能只看訂單增加，還須看客戶能否付款、供應商能否維持獲利，以及投資最終能否回本。

OpenAI和Anthropic籌資成本會愈來愈高且日益困難。（路透）
OpenAI和Anthropic籌資成本會愈來愈高且日益困難。（路透）

精華 FAQ

  • 鎧俠雖然產能接近滿載，但本季營業利益與NAND售價展望不如預期，漲價幅度也明顯放緩，顯示缺貨不一定能持續推升價格與獲利。

  • Anthropic規劃龐大算力投資，但若無法取得投資級評等，借款成本可能上升，也較難吸引受限資金，市場因此擔心其晶片訂單能否由未來現金流支持。

  • 英特爾雖受AI帶動部分業務成長，卻因PC疲弱與成本上升而下修展望；Meta則被調為負向展望，顯示大型科技公司在擴大AI支出時也正面臨回報與現金流壓力。

英特爾

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