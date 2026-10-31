AI燒錢遇考驗 Anthropic信評存疑、OpenAI降身價 Meta展望轉負向

從新創公司到科技巨人，市場愈來愈在意，收入和現金能否支撐持續擴大的支出。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： AI巨額投資正遭資金市場重新檢驗，Anthropic、OpenAI與Meta都面臨評等、估值與融資條件收緊的壓力，顯示收入能否支撐支出已成關鍵。

AI業者龐大投資正面臨更嚴格的資金檢驗。Anthropic 上市後可能無法立即取得投資級評等，OpenAI降低估值與募資目標，Meta 則遭史坦普將評等展望調為負向。從新創公司到科技巨人，市場愈來愈在意，收入和現金能否支撐持續擴大的支出。

金融時報引述知情人士報導，黑石（Blackston）已告知參與Anthropic最新630億美元晶片融資案的投資人，該公司上市後可能先取得較高等級的非投資級評等，改變先前預期年底前可獲投資級的說法。

Anthropic計畫至2045年投入逾8000億美元建設運算基礎設施。投資級評等有助降低借款成本；若未取得，可能較難吸引受投資限制的保險及退休基金資金，更須仰賴高評級供應商的支持。

最新North Star融資案中，逾420億美元優先順位貸款由博通（Broadcom）擔保，180億美元次順位債務則以Anthropic租金付款支撐。一位專注科技股的美國投資組合經理人說：「關鍵在於能否借到錢……如果Anthropic拿不到投資級評等，借款成本就會提高，對誰都不好。」

目前三大信評機構尚未正式公布Anthropic評等。該公司現金及約當現金逾1120億美元，市場另預期上市可募得約1000億美元，但長期算力支出仍須持續籌措資金。

OpenAI降低身價 募資目標減少100億美元

OpenAI也面臨投資人對價格更挑剔的考驗。金融時報報導，該公司最新一輪募資目標已從300億美元降至約200億美元，估值從1.4兆美元降至1.25兆美元。

部分投資人減少投入金額，使首輪交割預料募不到200億美元。後續將向富裕個人投資人募資，整輪規模才可能接近目標。

OpenAI今年3月已募得1220億美元，但規劃的算力支出是這筆金額的數倍。知情人士說，公司啟動募資時，AI投資氣氛仍熱，卻碰上市場急轉直下；Anthropic即將上市，也分散投資人的資金和注意力。

募資條件改變，尚不代表OpenAI已節制採購，但取得新資金的價格和速度，將影響後續擴張的餘裕。

Meta展望調負向 支出回報仍待證明

史坦普周五維持Meta的AA-信用評等，但將展望調為負向，反映AI支出及負債相對獲利的比率升高，未來兩年可能降評。目前史坦普並未積極考慮立即降評，即使調降一級，Meta仍屬高評等企業。

史坦普預估，Meta今年資本支出達1400億美元，明年將超過2250億美元，並認為該公司透過AI投資賺取收入的能力較同業有限，支出何時能帶來足以超過成本增幅的收入，仍不明朗。

Meta發言人對此回應，「對於史坦普對Meta透過AI賺取收入能力的判斷，我們尊重，但不認同」，並強調未來仍有龐大產品及事業機會。Meta已揭露逾8000億美元未來支出承諾，近半涉及尚未開始的租約，主要用於資料中心及能源基礎設施。

三家公司並非籌不到錢，但資金條件已受到更嚴格檢視。AI需求能否轉成足夠收入，正決定投資人願意出多少錢，以及金融機構願意承擔多少風險。