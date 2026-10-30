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你是我的眼？馬斯克推盲視裝置：讓失明者重見光明

你是我的眼？馬斯克推「盲視裝置」稱讓失明者重見光明

編譯陳律安／綜合外電
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馬斯克宣布，將推出盲視與心電感應裝置。（美聯社）
馬斯克宣布，將推出盲視與心電感應裝置。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克在X公布Neuralink兩款產品，Blindsight主打讓失明者重見光明，Telepathy則訴求以思緒與電腦或他人高速溝通，但兩者仍待監管與試驗驗證。

全球首富馬斯克30日在自家社群平台X發文，介紹旗下腦機介面公司Neuralink的兩款產品，一個是宣稱能讓失明者重見光明的Blindsight（盲視）裝置，另一款Telepathy（心電感應）裝置則能讓人類僅透過思緒，即可與電腦或他人高速溝通。

馬斯克表示，Neuralink的第二款產品名為Blindsight，這款產品將讓完全失明、甚至天生失明的人重見光明。他說，從工程技術角度來看，這款產品已準備就緒，目前只待監管機關核准。

▲來源：X平台＠elonmusk（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

外媒報導，Neuralink的盲視技術旨在繞過人類受損的眼睛及視神經，將攝影機產生的視覺資訊直接傳送至大腦的視覺皮質。

美國食品藥物管理局（FDA）已於2024年9月授予盲視「突破性醫療器材」資格，以加速監管審查程序，但並不代表核准其商業用途。這款植入裝置目前仍處於試驗階段，Neuralink也尚未證實能讓人類患者恢復視力。

馬斯克稍早還說，Neuralink的首款產品名為Telepathy。這款產品讓人類只需透過思考，就能與電腦或他人高速溝通。

他也特別強調，未來幾年內，其資訊輸出速度將遠遠超越人類最快的說話或打字速度。

▲影片來源：X平台＠elonmusk（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • Blindsight主打協助完全失明、甚至天生失明的人恢復視覺，透過繞過受損眼睛與視神經，把影像資訊直接送入大腦的視覺皮質。

  • 馬斯克稱Blindsight在工程上已準備就緒，但仍須等待監管機關核准。FDA雖已在2024年9月給予突破性醫療器材資格，卻不代表已可商業使用。

  • Telepathy是Neuralink首款產品，目標是讓人類只靠思考就能與電腦或他人高速溝通。馬斯克並表示，未來其輸出速度將遠超人類說話或打字。

馬斯克

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