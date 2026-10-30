AI燒錢 Google母公司現金流缺口擴大 股價重挫逾12%

AI摘要 文章摘要整理： Alphabet自由現金流連2季為負且缺口擴大，拖累股價重挫；相較之下，Google雲端強勁成長、微軟與甲骨文展望樂觀，凸顯AI投資回收前景分歧。

微軟 、甲骨文、Google 等三大雲端巨頭釋出營運及財測展望。微軟、甲骨文對未來看法正面，但Google母公司字母（Alphabet）在28日盤後釋出自由現金流連二季為負值，且負數擴大的壞消息，再度讓市場對「AI 能否真的賺到錢」的疑慮再起。

字母自由現金流量連兩季為負，缺口更從第2季的59億美元擴大至91億美元，遠超過市場預期。受此影響，字母29日早盤重挫逾12%，為AI族群前景再蒙上陰影。

字母第3季營收年成長25％至1276億美元，扣除支付合作夥伴款項後的營收為1112億美元，都低於市場預期。上季淨利年減25％到262億美元，也不如預期，主因為投資SpaceX股權造成86億美元帳面損失。

Google雲端事業是一大亮點，上季營收年增103％至307億美元，營業利益年增兩倍多、到111億美元，都優於預估。

Google雲端服務執行長庫里安表示，自研的張量處理器（TPU）已成為營收成長重要貢獻來源，獲近100位客戶採用，未出貨訂單增至5610億美元，字母預料未來兩年認列超過55%的營收。

其他核心事業的營收卻不如預期，搜尋及相關事業營收成長12％至634億美元，增長放慢，原因是用戶擴大使用「AI模式」。廣告營收年增11％到820億美元，也低於預估。

微軟上季財報顯示，單季營收成長19％至923億美元，備受市場關注的雲端運算部門Azure營收成長48％至332億美元，兩者成長率分別高於分析師原估的17％、44％。剔除部分項目後，上季每股盈餘4.89美元，高於分析師平均預估的4.72美元。

微軟上季創造186億美元自由現金流，雖然年減27％，但比分析師預期高出約100億美元，資本支出低於原先預估。微軟預估本季Azure成長率將達49％至50％，高於分析師預估的47.6％；預期整體營收將達960億至971億美元，也高於市場預估的956億美元。

微軟股價在盤後一度大漲逾5％後收斂，但自7月29日公布亮眼財報以來，股價已累計大漲36%。

甲骨文財務長馬克森在投資人大會表示，自由現金流量預計在2028年度下半年度（2027年12月初至2028年5月底）轉正，2029年度達300億美元，優於市場原先預期的負值。