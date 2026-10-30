蘋果觸控筆電2899美元起 首度搭載手指操控功能 更輕薄

蘋果首款觸控筆電10月30日起開放預購。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果推出首款觸控螢幕MacBook Pro，主打更輕薄設計、24小時續航與M5 Pro、M5 Max晶片，並以高價定位切入OLED筆電市場。

蘋果首款觸控筆電來了，配備PROLED XDR顯示器、動態島、M5 Pro與M5 Max自研晶片、人工智慧（AI）功能，電池續航力長達24小時，採用更輕薄的設計，打破多年來Mac筆電不具備觸控螢幕的產品慣例。售價2899元起，蘋果筆電主力供應商鴻海 與廣達等受惠。

蘋果（Apple ）連續三天推出新品，包含iPad mini 8 、M6版14吋MacBook Pro及iMac，29日舉辦「Pro and tell」為主題的新品發表會，全新觸控螢幕MacBook Pro壓軸亮相。

新款觸控筆電配置串聯式OLED技術的PROLED XDR顯示器，提供14吋與16吋兩種尺寸，搭載M5 Pro與M5 Max晶片，還有動態島、Thunderbolt 5、Wi-Fi 7等功能。

此次MacBook Pro最大改變在於首度導入觸控螢幕。蘋果表示，最新推出的MacBook Pro，有著專為Mac打造的「觸控」功能，觸控感測器直接內建於顯示器面板中，而非覆蓋於表層之上，可減少延遲感，可進行捲動、縮放與繪圖等操作。

使用者除了既有的鍵盤及觸控式軌跡板，能直接在螢幕上滑動網頁、雙指縮放照片、拖曳簡報投影片，或透過觸控調整視窗配置。

為了配合觸控操作，蘋果旗下App已針對觸控MacBook Pro最佳化，許多現有App也能立即支援觸控，因為macOS會自動將觸碰轉換為點按操作。蘋果也預告，包括Word、Excel、Canva、Adobe Lightroom及DaVinci Resolve等常見第三方軟體，也將進一步支援觸控功能，預計今年稍晚推出。

市調機構TrendForce昨天發表最新顯示器產業研究，Apple甫發表的MacBook Pro with PROLED XDR Display首度導入串聯式OLED觸控螢幕，標誌MacBook顯示技術與操作體驗的重要轉變。預估這款新機於2027年的出貨量將介於120到150萬台間，Apple切入OLED筆電市場，也激勵面板廠加速相關顯示技術發展。

TrendForce分析，由於MacBook Pro with PROLED XDR Display起售價達2899美元，且初期與既有Mini-LED機種雙軌銷售，預料高價定位與產品重疊將限制短期換機動能。不過，新機進一步鞏固Apple高階產品的技術形象與溢價定位，搭配入門級MacBook Neo採取不同於以往的價格策略，反映Apple產品逐步覆蓋更廣泛的價格帶。

蘋果首款觸控筆電10月30日起開放預購。（路透）