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Mac推出頂規版本 售價飆至2.9萬美元

記者蕭君暉／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

蘋果為Mac Studio新增512GB記憶體選項，頂規搭配16TB儲存售價達2萬9799美元，成為目前最昂貴的Mac，主要鎖定AI開發者與專業創作者。

百萬台幣Mac再現，蘋果Mac Studio桌上型電腦新增512GB記憶體的機型選擇，頂規版本價格2萬9799美元，突破新台幣百萬元。512GB 記憶體只能搭配36核心CPU與80核心GPU的M5 Ultra晶片，若僅是1TB儲存空間，要價就已經來到2萬2299美元；加碼至16TB，則會來到2萬9799 美元，成為目前最昂貴的Mac電腦。

蘋果29日已經開放下單預約。不過，這並非蘋果首次販售「新台幣百萬級」電腦，早在2020年推出的Mac Pro頂規版價格就曾突破新台幣173萬元，搭載2.5GHz 28核心英特爾（Intel）Xeon W處理器、兩個Radeon Pro Vega II GPU，甚至配備了多達1.5TB的DDR4 ECC記憶體以及8TB SSD儲存空間。

蘋果這次推出的Mac Studio並未進行更新，只是額外加入了512GB記憶體的選擇。而512GB記憶體主要是為了AI開發者與專業創作者而生，例如直接在Mac Studio上執行大型語言模型（LLM）、處理龐大的資料集，或進行複雜的3D算繪、高解析度影片剪輯等工作。

由於M系列晶片採用統一記憶體架構，讓CPU、GPU可以共用記憶體資源，因此，512GB的超大容量能讓Mac Studio容納更大型的AI模型與複雜專案，減少記憶體不足造成限制。

精華 FAQ

  • 蘋果替Mac Studio加入512GB統一記憶體選項，若再搭配16TB儲存空間，整機售價高達2萬9799美元，成為目前價格最驚人的Mac電腦。

  • 這項規格主要面向AI開發者與專業創作者，可用來執行大型語言模型、處理龐大資料集，以及進行3D算繪和高解析度影片剪輯等高負載工作。

  • 因為M系列晶片採用統一記憶體架構，讓CPU與GPU可共用記憶體資源，因此512GB能容納更大型模型與複雜專案，減少記憶體不足造成的限制。

英特爾

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