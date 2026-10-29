遭駭客竊取17億美元 幣安急凍結24億元補救 恐成史上最大加密幣竊案

幣安驚傳被駭客竊取至少17億元資產，若消息屬實，這將成為史上最大規模的加密貨幣竊案。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 幣安疑遭駭客竊走至少17億元資產，泰達幣與Circle已迅速凍結部分款項止損；專家則估計實際損失可能更高，恐成史上最大加密幣竊案。

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)，29日驚傳被駭客 竊取至少17億元資產，若消息屬實，這將成為史上最大規模的加密貨幣竊案。

華爾街 日報報導，幣安創辦人趙長鵬(Changpeng Zhao)在X平台發文稱：「看起來確實是幣安遭到駭客攻擊。用戶資金是安全的。」幣安發言人也表示：「我們的團隊已注意到有關潛在安全問題的報導，目前正積極調查。請放心，用戶資金完全安全。」

趙長鵬目前已不再領導幣安，但仍是該公司的最大股東。他補充，穩定幣發行商泰達幣(Tether)與Circle已迅速採取行動，第一時間凍結約9.71億元、8.23億元的資金。不久後，泰達幣又凍結共15.67億元。DefiLlama創始人、X平台名「0xngmi」指出幣安目前託管的資產達1440億元，在泰達幣和USDC凍結後，目前的總損失約為10億元，僅占其總託管資產的0.69%。趙長鵬回覆此條貼文稱「損失可能更高一些，但能應付。」不過數名網路安全分析師告訴華爾街日報，駭客似乎還竊走了數十億元的其他資產。

區塊鏈安全組織SEAL 911成員莫納漢(Taylor Monahan)表示駭客得手金額「遠超過20億元」，甚至可能高達55億元，「不過，目前相關資訊變化很快，還需要時間才能確認確切金額。」華爾街日報聯繫的其他數名網路安全專家，則估計遭竊金額超過55億元。

先前最大規模的加密貨幣竊案發生於2025年，與北韓有關聯的駭客當時從加密貨幣交易所Bybit竊走15億元。相較於股票交易所負責促成交易但並不實際替投資人保管證券，許多加密貨幣交易所會替客戶保管加密貨幣，因此一直是駭客覬覦的目標，許多交易所都曾遭遇竊案，駭客入侵交易所的用戶錢包，竊取用戶的加密貨幣再設法變現。

JPEG Trading共同創辦人馬奇(Kevin March)表示以絕對金額來看，這將是一次重大打擊，不過他預期這筆損失對幣安而言仍在可承受範圍內，原因是幣安擁有12億元的保險基金，而且泰達幣與Circle已迅速凍結遭竊資產。幣安旗下美國子公司Binance.US表示，這起安全事件並未對該公司造成影響。