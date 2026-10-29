期中選舉前 Fed維持利率不變 美股上揚 有人這麼主張…

聯準會28日宣布利率不變，華爾街股市上揚。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 聯準會在期中選舉前維持利率不變，但內部出現反對升息聲音，並暗示未來仍可能加息以壓抑高通膨，帶動美股上揚。

聯準會28日維持利率 不變，華爾街股市上揚。聯準會甫於上月升息，此次利率決議發布時，距11月3日期中選舉 僅數日之遙；該決策以10票贊成、2票反對的結果通過，將聯準會基準利率維持在3.75%至4%的區間之內。

投下反對票的是聯準會理事庫克(Lisa Cook)和克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈馬克(Beth Hammack)；她們強烈主張應立刻升息1碼(0.25個百分點)以全力對抗高通膨。

華爾街日報報導，聯準會決定維持利率不變，旨在爭取時間評估是否需進一步升息，防止能源成本上漲及人工智慧(AI)領域投資熱潮引發更廣泛通膨。

聯準會的政策聲明隱晦暗示未來可能還會升息。該聲明寫道：「積累更多資訊，有助委員會確定合適的政策立場，以確保通膨及時回落至委員會設定的2%目標水平。」

聯準會主席華許(Kevin Warsh)在記者會上表示，自9月升息以來，能源價格依然處於高位，但市場通膨預期指標已下降，顯示聯準會政策正發揮作用，「我對這些訊號感到樂觀。」

聯準會此次利率決策及內部出現的反對票，均在市場預料中。9月時，多數官員曾預計今年至少還會升息一次，若不是本周會議，就是12月9日那場會議。華許指出，下次會議，官員將能更清楚掌握經濟和金融市場發展態勢。

華許並宣布，聯準會的聯邦公開市場委員會(FOMC)明年仍將舉行8次政策會議，其中一次會議將專門討論整體貨幣政策策略，不會對聯邦資金利率進行投票。

華爾街日報報導，對普通家庭而言，28日的決議幾乎無法緩解其負擔，因為投資者仍預計明年利率將進一步上升。聯準會官員大體認同利率可能需要進一步上調，但原因存在分歧；有些人認為目前利率水平過低，不足以抑制借貸和支出，無法有效降低通膨；另一些人則將升息主要視為「保險」措施，旨在防範風險：若通膨長期高於目標水平，企業和消費者可能會對物價上漲習以為常。

Fed主席華許。(路透)