我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

知名投資人擬收購 溫蒂漢堡股價飆漲逾14%

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
溫蒂漢堡面臨牛肉價漲和競爭的困境，知名投資人提出現金收購。(美聯社)
溫蒂漢堡面臨牛肉價漲和競爭的困境，知名投資人提出現金收購。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

知名投資人佩爾茲提出私有化收購溫蒂漢堡，溢價約19%，帶動股價大漲；溫蒂則在菜單更新、門市整併與競爭壓力下尋求轉型。

溫蒂漢堡(Wendy's)股價28日飆漲逾14%，因為知名投資人佩爾茲(Nelson Peltz)提出以每股7.35元現金收購。溫蒂正面臨牛肉價格高漲、門市老化與競爭加劇的困境。

美聯社報導，佩爾茲的Trian Fund Management與數名夥伴提出每股7.35元現金收購，以27日收盤股價計算溢價約19%，同時讓溫蒂私有化，估值達14億元。溫蒂總部位於俄亥俄州都柏林，28日證實收到這項主動收購要約，並表示董事會已成立獨立委員會評估。截至去年底，溫蒂在美國有5969家餐廳，並在38國有1428家門市。

溫蒂由戴夫·湯瑪斯(Dave Thomas)於1969年創立、以其女兒命名，以方形漢堡和Frosty霜淇淋聞名。但隨著速食市場競爭加劇，In-N-Out、Five Guys等漢堡連鎖擴張，溫蒂陷入落後的局勢。

Technomic指出，溫蒂在美國漢堡連鎖銷售占比從2019年的11.5%降至去年的10.4%。近年通膨也打擊溫蒂等速食連鎖，低收入消費者來客數因業者調漲價格而下滑。

溫蒂28日表示正加快腳步重建菜單，重點放在品質並改善行銷與門市營運。溫蒂持續關閉美國老舊門市，以專注於獲利較佳的分店。2024年已關閉240家餐廳，今年稍早表示2026年計畫關閉多達358家。上月，溫蒂美國最大加盟商之一Meritage Hospitality Group在溫蒂試圖終止其加盟協議後，聲請破產保護。

佩爾茲在給董事會的信中表示，私有化「將為更廣泛的利益相關方帶來最佳結果」。他表示，溫蒂正處於關鍵時刻，由於美國消費者承受重大壓力、經濟不確定、商品通膨持續，加上速食漢堡類競爭加劇，外部環境日益嚴峻。根據28日提交的文件顯示，Trian對溫蒂持股16.3%。

TD Cowen分析師查爾斯(Andrew Charles)表示，佩爾茲2022年曾考慮收購溫蒂，但後來放棄。查爾斯指出，獨立委員會預計將評估該提案，雙方已就相關事宜簽署保密協議。

溫蒂漢堡面臨牛肉價漲和競爭的困境，知名投資人提出現金收購。(路透)
溫蒂漢堡面臨牛肉價漲和競爭的困境，知名投資人提出現金收購。(路透)

精華 FAQ

  • 佩爾茲透過Trian Fund Management等夥伴，提出以每股7.35元現金收購溫蒂，較27日收盤價溢價約19%，並擬將公司私有化，整體估值約14億元。

  • 市場解讀這是具溢價的主動收購案，加上知名投資人出手，提升了公司被私有化或重組的想像空間，因此溫蒂股價28日一度飆漲逾14%。

  • 溫蒂正受牛肉與通膨成本上升、低收入客群消費縮手、門市老化及漢堡連鎖競爭加劇影響，市占也從2019年的11.5%降至去年的10.4%。

俄亥俄州 溫蒂漢堡

上一則

良率不到20% 長鑫仍拚高頻寬記憶體 反映中國AI應用產品嚴重短缺

下一則

數十萬屋主慘了？ 當年選「浮動利率」 房貸中位數將漲43%

延伸閱讀

傳億萬富豪有意接手 溫蒂漢堡股票今天開盤漲16%

傳億萬富豪有意接手 溫蒂漢堡股票今天開盤漲16%
SK海力士財報點火…美股四大指數齊揚 市場緊盯Fed決策

SK海力士財報點火…美股四大指數齊揚 市場緊盯Fed決策
美股費半終止連八黑 晶片股吸引逢低買盤 AI反彈能否續航看財報

美股費半終止連八黑 晶片股吸引逢低買盤 AI反彈能否續航看財報
Anthropic上市案點燃AI買氣 美股費半大漲2.8% AI疑慮仍在

Anthropic上市案點燃AI買氣 美股費半大漲2.8% AI疑慮仍在

熱門新聞

美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
特斯拉目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。(路透)

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

2026-10-22 02:00
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48
市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。(路透)

美股早盤／Meta特斯拉財報好也難救 4大指數齊跌

2026-10-22 09:54
美國10年期公債殖利率22日跌破5%，且跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中下滑。(歐新社)

美國10年期公債殖利率為何跌破5%？ 跌幅2年多最大

2026-10-22 23:32

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱