知名投資人擬收購 溫蒂漢堡股價飆漲逾14%

溫蒂漢堡面臨牛肉價漲和競爭的困境，知名投資人提出現金收購。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 知名投資人佩爾茲提出私有化收購溫蒂漢堡，溢價約19%，帶動股價大漲；溫蒂則在菜單更新、門市整併與競爭壓力下尋求轉型。

溫蒂漢堡 (Wendy's)股價28日飆漲逾14%，因為知名投資人佩爾茲(Nelson Peltz)提出以每股7.35元現金收購。溫蒂正面臨牛肉價格高漲、門市老化與競爭加劇的困境。

美聯社報導，佩爾茲的Trian Fund Management與數名夥伴提出每股7.35元現金收購，以27日收盤股價計算溢價約19%，同時讓溫蒂私有化，估值達14億元。溫蒂總部位於俄亥俄州 都柏林，28日證實收到這項主動收購要約，並表示董事會已成立獨立委員會評估。截至去年底，溫蒂在美國有5969家餐廳，並在38國有1428家門市。

溫蒂由戴夫·湯瑪斯(Dave Thomas)於1969年創立、以其女兒命名，以方形漢堡和Frosty霜淇淋聞名。但隨著速食市場競爭加劇，In-N-Out、Five Guys等漢堡連鎖擴張，溫蒂陷入落後的局勢。

Technomic指出，溫蒂在美國漢堡連鎖銷售占比從2019年的11.5%降至去年的10.4%。近年通膨也打擊溫蒂等速食連鎖，低收入消費者來客數因業者調漲價格而下滑。

溫蒂28日表示正加快腳步重建菜單，重點放在品質並改善行銷與門市營運。溫蒂持續關閉美國老舊門市，以專注於獲利較佳的分店。2024年已關閉240家餐廳，今年稍早表示2026年計畫關閉多達358家。上月，溫蒂美國最大加盟商之一Meritage Hospitality Group在溫蒂試圖終止其加盟協議後，聲請破產保護。

佩爾茲在給董事會的信中表示，私有化「將為更廣泛的利益相關方帶來最佳結果」。他表示，溫蒂正處於關鍵時刻，由於美國消費者承受重大壓力、經濟不確定、商品通膨持續，加上速食漢堡類競爭加劇，外部環境日益嚴峻。根據28日提交的文件顯示，Trian對溫蒂持股16.3%。

TD Cowen分析師查爾斯(Andrew Charles)表示，佩爾茲2022年曾考慮收購溫蒂，但後來放棄。查爾斯指出，獨立委員會預計將評估該提案，雙方已就相關事宜簽署保密協議。

溫蒂漢堡面臨牛肉價漲和競爭的困境，知名投資人提出現金收購。(路透)