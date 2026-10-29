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數十萬屋主慘了？ 當年選「浮動利率」 房貸中位數將漲43%

記者顏伶如／綜合報導
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圖為房屋前掛著出售告示牌。「可調整利率抵押貸款」房貸風險在於，如果重新設定時市場...
圖為房屋前掛著出售告示牌。「可調整利率抵押貸款」房貸風險在於，如果重新設定時市場利率上升，每月房貸開銷將比傳統型固定利率房貸開銷更高。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

在利率低點選擇浮動利率房貸的屋主，隨著重置期到來，將面臨每月房貸顯著攀升，特別是2020年申辦七年期ARMs者受衝擊最大。

華爾街日報28日報導，之前在利率處於歷史低點時選擇「可調整利率抵押貸款」(adjustable-rate mortgages，ARMs，另稱「浮動利率」)的數十萬名購屋者，隨著利率重新調整，接下來將面臨每月房貸開銷大漲的衝擊。2020年時申請七年期ARMs房貸的屋主是房貸利率即將重新設定的最大群體，每月償還房貸中位數估計將提高43%，也就是支出增加1269元。

報導指出，在明尼亞波利斯(Minneapolis)買房的赫克(Andrew Hecker)2019年申辦ARMs房貸時，並不覺得會有太多風險。當時金融機構提供的ARMs房貸初始利率，比傳統型30年期固定利率房貸的4%還便宜約1.25個百分點。赫克打算七年後利率調整之前就會搬家。

赫克的房貸利率明年1月可能從2.75%直線上升到7.75%，每月房貸最低償還金額從6800元激增到9300元。他說：「基本上，這代表著我多繳的每一分錢，都是用來支付利息。」

他說：「從2026年回過頭去看，覺得當時決定有點笨，應該選擇固定利率貸款才對。」他的房貸餘額目前還有60萬元等待償還，現正考慮的各種選項包括轉貸初始利率5.75%的七年期ARMs。

可調整利率抵押貸款的吸引力在於，在三年到十年之間享受優惠利率，然後再隨市場利率浮動重新調整利率。但風險是如果重新設定時市場利率上升，每月房貸開銷將比傳統型固定利率房貸開銷更高。如果市場利率走低，或者借款人在優惠期結束之前搬家，就能避開成本變重的代價。

抵押貸款銀行家協會(Mortgage Bankers Association)統計顯示，截至今年10月16日為止的當周，房貸申請案件當中有10.5%是ARMs，多於今年初的6.3%。

根據「洲際交易所」(Intercontinental Exchange)數據，明年將有18萬6000筆ARMs房貸面臨利息重置，每月繳款中位數剛開始可能增加645元，突破上限限制之後增加金額可能來到745元。其中最大群體是2020年申辦七年期ARMs房貸的屋主，每月償還房貸中位數估計提高43%，等於支出增加1269元。

房地產網站Homes.com首席住宅經濟學家布凱斯(Brad Case)表示，如果沒打算永遠住在房子裡，ARMs房貸確實可以達到省錢目的，不過風險在於「利率將重置時，你並沒有準備好要搬家」。

精華 FAQ

  • 因為優惠期結束後利率要依市場重新調整，近年利率又回升，導致每月房貸支出可能明顯增加，甚至高於當初的固定利率方案。

  • 2020年申辦七年期ARMs的屋主是最大群體，估計每月償還房貸中位數將提高43%，平均多出1269元，成為最受衝擊的一群。

  • ARMs的優點是前幾年利率較低，可先省下利息；但若重置時市場利率上升，月付就會暴增，若還沒搬家或轉貸，財務壓力會立刻擴大。

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