盟友不再捧場…美債淨買進大減60%

美國盟友對美債不再捧場，今年前八個月對美債的淨購買額銳減。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 彭博分析指出，2026年前8個月親美國家對美債淨買進暴減逾60%，日本、南韓與台灣等亞洲盟友明顯減持，反映全球資金配置正受美國政策不確定性影響。

華府 似乎已不能理所當然地依賴盟友購買美債，以因應自身赤字。彭博資訊分析美國財政部與國務院 數據後發現，2026年前8個月，與美國立場最一致的國家，淨買進美國公債（不含國庫券）的金額僅1743億美元，較去年同期銳減逾60%，並寫下2021年以來最低。

這項轉變在亞洲尤其明顯。亞洲部分經濟體擁有龐大貿易順差，但投入美債的資金正逐漸減少。日本是美國公債最大的海外持有國，今年前八個月僅淨買進3.89億美元，較去年同期暴減99%。南韓 則淨賣出238億美元，寫1977年有紀錄以來同期最大賣超。台灣也轉為美債淨賣方。最不親美的中國大陸，仍是美債最大淨賣方。

美國外交關係協會資深研究員、前美國財政部官員塞瑟（Brad Setser）表示，南韓投資人偏好股票，而台灣資金則轉向股票與存款。他說：「因此，一些擁有龐大順差的美國友邦，已非美債的主要淨買家。」

彭博報導指出，無法用單一理由說明這股趨勢。各國政府鮮少透露是否計劃降低美債配置，而現有數據也無法區分個別國家的政府與民間投資。可能的影響因素包括本幣疲弱、國內債券殖利率攀升、股票投資需求增加，以及對美國政策的不安。

道富（State Street）投資管理公司資深固定收益策略師駱正彥（Masahiko Loo）表示：「美債市場並不是失去海外買家，而是失去那些自然而然會買進美債的投資人。」「隨著美國政策愈來愈難以預測，投資人更難合理化長期大幅加碼美債的配置，也難以繼續將資金自動回流至美債市場。」

美國政府的債務規模已超過40兆美元，也因而更加仰賴投資人為其支出提供資金。然而，川普政府的關稅等諸多政策的不確定性，也引發市場對美元長期前景的疑慮。隨著從日本到歐洲等市場的公債殖利率上升，全球投資者的替代選擇相較之下比過去更多。

日本財務省一名高級官員5月曾表示，出售美債以支撐日圓的作法可能適得其反，並稱當局清楚出售所持美債可能帶來的風險。南韓央行9月則表示，國內資產管理公司管理的部分外匯存底，計畫擴大配置至美債以外的投資。

這項分析，為彭博資訊今年2月首度發布研究的更新版本，主要依據美國國務院數據，觀察各國在聯合國重要決議中的投票立場，與美國一致的頻率，將國家分為最親美、最不親美及中立三類。