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美重啟電腦製造產線 國防新創攜手高通生產BlueChip

編譯簡國帆／綜合報導
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Anduril已與高通合作，生產在美國設計與組裝的筆記型電腦。（路透）
Anduril已與高通合作，生產在美國設計與組裝的筆記型電腦。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國國防新創Anduril攜手高通推出BlueChip筆電，目標建立端到端美國供應鏈，但仍受顯示器缺口與成本偏高等挑戰限制。

美國國防科技新創Anduril產業公司，已與晶片製造商高通（Qualcomm）合作，將生產在美國設計與組裝的筆記型電腦，試圖重建這條多已移往海外的供應鏈。高通供應的晶片將由台積電的亞利桑納州晶圓廠生產。

Anduril和高通27日宣布，將共同生產「BlueChip」筆電，希望供應「美國最關鍵的產業－包括政府、國防、第一線應變人員及公共安全」，最終目標是為這些筆電建立「端到端的美國供應鏈」，並重建美國更廣泛的電腦製造產線。

Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）表示，BlueChip筆電將在明年投產，但還沒設定明確的出貨日期或售價，「因為這波AI熱潮，現在是史上最難預測電腦晶片價格與交貨時程的時候」，「不是我不想透露日期，而是我沒辦法提供一個我有信心明年一定能交貨的確切日期或價格」。

他說，打造一架自主無人機與製造一台電腦的差別不會太大，因為都有中央處理器（CPU）與繪圖晶片，也都有「記憶體、儲存晶片、主機板、電池、感測器、無線電－基本上都是一樣的東西」，「唯一的差異是外型，筆電也多了螢幕和鍵盤」。

他也表示，Anduril已生產能運作的BlueChip筆電原型機，90%的零組件來自美國或盟國供應商，「我們已有能做到100%美國製造的清晰技術路線圖」。

拉奇透露，BlueChip計畫目前需要解決的供應鏈最後關鍵環節，就是顯示器，「我們正與多家業者洽談，也和多家業者擬定解決這個問題的計畫」，希望能在明年1月的拉斯維加斯消費電子展（CES）前，宣布相關資訊。美國並未生產用於筆電與其他裝置的顯示面板，這些LCD與OLED顯示器主要在南韓、台灣與中國製造。

他說，Anduril的挑戰之一在於，目前正在洽談的一些潛在供應商，都是完全沒有電腦產業經驗、或已數十年沒有涉足電腦業務，「近期而言，一定會比中國製造的筆電更貴」，「但我樂觀認為，長期來說，我們將能在美國製造具有相同競爭力的電腦」。

BlueChip的電路板組裝，將在Anduril位於俄亥俄州的Arsenal-1國防製造設施進行，高通將供應筆電所需的通用處理器、繪圖與裝置端人工智慧（AI），高通供應的晶片將由台積電在亞利桑納州生產。

精華 FAQ

  • 雙方希望在美國設計、組裝並逐步完成端到端供應鏈，供應政府、國防、第一線應變與公共安全等關鍵領域，同時帶動美國電腦製造產線回流。

  • 筆電電路板組裝將在Anduril位於俄亥俄州的Arsenal-1設施進行；高通提供的處理器、繪圖與裝置端AI晶片，則由台積電亞利桑納州晶圓廠生產。

  • 目前最大難題是顯示器供應，美國並未生產筆電所需面板，相關LCD與OLED多由南韓、台灣與中國製造，因此Anduril正與多家業者洽談解法。

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