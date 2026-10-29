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甲骨文兩路衝AI 擴大與Nvidia合作+導入Google TPU伺服器

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AI摘要

文章摘要整理：

甲骨文同步加碼輝達Vera Rubin與Google TPU，強化OCI AI算力布局，並可望帶動台積電、鴻海等台灣供應鏈接單成長。

甲骨文（Oracle）兩路並進衝AI，一方面擴大與Nvidia輝達(另稱英偉達)合作，將搭載輝達新一代Vera Rubin的AI伺服器部署規模擴大至數百萬瓩等級，同時將導入Google張量處理器（TPU）的伺服器，提升算力供應。

法人看好，甲骨文新一輪採購，將為台積電、鴻海、廣達、緯創及英業達台灣協力廠業績添新柴火。

輝達與甲骨文28宣布，甲骨文將引進輝達最新一代Vera Rubin AI伺服器，將運算規模擴展至「數百萬瓩等級」；兩家公司並未透露具體交易金額，但輝達執行長黃仁勳先前表示，每百萬瓩規模的Vera Rubin系統，可為輝達創造高達400億美元營收。此外，Google也與甲骨文宣布合作，計畫2027年起在甲骨文雲端基礎架構（OCI）提供Google自行設計的AI加速晶片TPU。

OCI將成為Google以外，首家提供TPU的超大規模雲端業者（Hyperscaler），企業未來可在同一雲端選擇GPU或TPU，執行AI模型訓練、微調及推論等工作。

TPU是Google專為AI運算設計的張量處理器，過去主要透過Google Cloud提供運算服務。此次合作將由甲骨文在OCI資料中心部署TPU，負責電力、液冷散熱及網路設備，甲骨文用戶不必將運算工作轉往Google Cloud，就能在OCI使用TPU。

OCI原本提供輝達GPU運算資源，加入Google的TPU後，企業可依模型訓練、微調及正式上線後的推論需求，選擇適合的運算晶片。TPU除了支援大型AI模型訓練，也能處理需要多步驟推理的AI代理應用。

甲骨文OCI總裁蒂亞加拉詹（Mahesh Thiagarajan）表示，「不同的AI工作負載有不同的運算需求，這樣的選擇性為（客戶）提供彈性，能依每項AI工作負載的效能、吞吐量與經濟效益，挑選合適的基礎設施。」

供應鏈方面，蒂亞加拉詹10月曾親訪鴻海美國德州工廠，親眼見證輝達Vera Rubin系統進入OCI下一代AI基礎建設的大量生產階段，彰顯與鴻海的好關係。一般預料，這次甲骨文大買輝達Vera Rubin AI伺服器，也將是由鴻海操刀，挹注鴻海訂單動能源源不絕。

精華 FAQ

  • 甲骨文一方面擴大與輝達合作，導入Vera Rubin AI伺服器並將規模拉升至數百萬瓩；另一方面也與Google合作，計畫在OCI提供TPU算力，形成GPU與TPU雙軌布局。

  • 企業未來可在同一雲端環境中選擇GPU或TPU，依訓練、微調與推論需求彈性配置算力，不必把工作負載轉往Google Cloud，就能直接在OCI使用TPU。

  • 法人認為，甲骨文新一輪AI設備採購可望挹注台積電、鴻海、廣達、緯創與英業達等台廠業績；其中鴻海因與甲骨文互動密切，尤其可能受惠於Vera Rubin伺服器量產訂單。

甲骨文 NVIDIA Google

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