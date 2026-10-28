聯準會暫停升息 市場不敢鬆口氣 AI熱潮、油價牽動12月決策

華許說：「整體金融情勢雖已收緊，但我還不願、也無法說已達緊縮程度」。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聯準會維持利率不變，但暗示仍保留12月升息可能。

聯準會維持利率不變，但暗示仍保留12月升息可能。 重點二： AI投資、能源價格與關稅，持續推升通膨壓力。

AI投資、能源價格與關稅，持續推升通膨壓力。 重點三：市場解讀偏鴿派，股市上漲但長債殖利率仍偏高。

聯準會 （Fed）周三維持利率不變，主席華許 表示，9月升息後金融情勢已收緊，政策開始奏效。但能源價格居高不下、AI投資持續推升需求，通膨壓力仍未消退。市場仍押注12月升息，但降低對明年進一步升息的預期。

聯邦公開市場委員會（FOMC）以10票對2票，將聯邦資金利率目標區間維持在3.75%至4%。理事庫克和克利夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克主張升息1碼。庫克任職四年多來首度投下反對票，格外受到關注。她近日曾警告，AI建設已造成通膨壓力，而且未必很快消退。

聲明將經濟擴張步調從「穩健」改為「強勁」，但未明確暗示12月是否升息，只表示將藉由更多資訊，判斷適當的政策立場，確保通膨及時回到2%目標。

暫停升息 是為觀察政策效果

華許說，9月升息後，能源價格雖仍偏高，市場衡量的通膨預期卻已下降，讓他認為政策方向正在奏效。他也指出，投資人配置資金時變得更審慎，「整體金融情勢雖已收緊，但我還不願、也無法說已達緊縮程度」。

這個說法是市場解讀決策的關鍵。舉債成本上升、投資人更挑剔，已開始約束資金流向，讓Fed有時間觀察，不必立即再升息。但金融情勢尚未緊到足以令官員放心，也保留進一步行動的必要。

華許未說明什麼情況會促使Fed再升息，只強調官員已準備好因應情勢採取行動，並表示，下次會議前將取得大量新資訊。周四公布的第3季GDP及9月個人消費支出（PCE）物價指數，將有助釐清經濟和通膨走向。

AI支撐成長 也使通膨更難降溫

這次政策抉擇的棘手之處，在於通膨壓力未必主要來自勞動市場過熱。AI熱潮帶動資料中心、晶片和電力投資，股市上漲也增強富裕家庭的消費能力；能源價格和關稅則推高企業成本。相較之下，就業市場並未出現明顯過熱跡象。

升息無法增加石油供應，也未必能阻止科技巨人競相建設資料中心。不過，華許不認同利率影響不了AI熱潮，他說：「有一段時間流行一種說法，認為升息不會影響AI，因為投資人預期的報酬截然不同。我對這種看法一直存疑。利率的影響無孔不入，幾乎所有事物都會直接或間接受到影響。」

華許說：「把經濟強勁歸因於這波新科技，說起來很方便。但實際看數據，包括上次會議以來的數據，資本支出不只旺盛、強勁，成長也正擴及更多領域。」

前達拉斯聯準銀行總裁、現任高盛副董事長卡普蘭指出，即使央行無法消除供應中斷，仍能透過抑制需求，降低柴油等成本上漲向其他商品擴散。

官員真正的分歧，是利率究竟需要升到足以明顯壓抑經濟，還是只須適度調高，防止民眾和企業逐漸習慣高通膨。美國通膨已連續五年多高於2%，今年又可能連續第二年未能朝目標推進，使等待本身也有風險。

股市鬆口氣 長債仍有戒心

美股將華許談話解讀為，Fed短期內不太可能密集升息。標普500和那斯達克綜合指數均上漲0.3%，道瓊工業指數漲0.2%。短天期公債殖利率下跌，長天期殖利率卻上升，反映債市仍有人擔心，Fed對通膨不夠積極。

利率期貨顯示，12月升息機率仍約85%，但市場已不再完全反映這次升息周期還會升息三次。換言之，投資人並未認定升息結束，而是認為後續幅度可能較小。

股債之間的平衡仍不穩固。10年期公債殖利率本月一度突破5.3%，隨後科技股遭拋售、資金轉向公債避險，殖利率才回落。若AI股持續反彈、通膨又降不下來，殖利率可能再升，增加企業舉債成本，也提高債券相對於股票的吸引力，反過來壓抑股市。

減少利率決策次數 能否換得更好判斷？

華許另宣布，明年八次會議中，七次將進行利率表決；2028年則減為六次，另外兩次用來討論較廣泛的政策議題。

拉長決策間隔，可讓官員有更多時間觀察趨勢，減少市場追逐每次會議訊號，但也可能使央行較慢回應快速變化的情勢。

對投資人而言，這次決策暫時降低密集升息的疑慮，卻沒有消除高利率的壓力。接下來的關鍵，仍是金融情勢收緊能否約束AI投資及其他需求，並阻止能源漲價擴散；若效果不足，Fed仍須再出手。