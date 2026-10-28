兩樣情？美AI投資熱潮持續、中AI股泡沫已爆裂 專家：AI產業景氣榮枯

外媒評論指出，中國AI公司股價由盛轉衰，是AI產業景氣榮枯的縮影。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國AI投資熱潮持續升溫，中國AI股卻從上市狂飆轉為重挫；分析認為，商業模式差異、資金輪動與中國經濟疲弱，共同推動這波AI股分化。

人工智慧（AI）題材一部分與美中科技爭霸有關。Anthropic 首次公開發行股票（IPO）為美國AI股注入新動能，讓AI投資熱潮顯得方興未艾。反觀中國AI股，泡沫或許已經爆裂了。

美國AI國家隊陣容包括：Anthropic、OpenAI 和Google DeepMind，中國這方則有月之暗面（Moonshot AI）、智普華章（Z.ai）、深度求索（DeepSeek）、稀宇科技（MiniMax），以及阿里巴巴（Alibaba）。

目前為止，這些美國AI公司只有一家已經上市，亦即DeepMind（透過母公司Alphabet）。中國AI公司則先一步提供投資純AI前沿模型開發商的管道：今年元月，Z.ai和MiniMax已在香港交易所掛牌上市。

上市初期，市場反應熱烈。Z.ai股票開始交易首月飆漲55%，MiniMax漲幅達33%，但很快就拉回整理。MiniMax股價在3月觸頂，如今已比IPO掛牌價腰斬；Z.ai表現好一點，6月時漲到比IPO價高732%登頂，隨後股價連同亞洲AI股遭賣壓沖刷，不到一個月狂瀉63%，但今年迄今漲幅仍有318%。

金融時報專欄作家麥法登認為，一部分問題出在中國AI公司的商業模式。美國AI實驗室主要靠提供AI模型向客戶收使用費，中國AI實驗室則更安心免費供應AI模型，但按使用的算力收費。這種「開放權重」模型已在美、中兩地加劇競爭壓力，令投資人憂慮一個現實問題：AI營收足不足以支應開發威力更強模型所需的巨額投資？

麥法登指出，這正是AI產業景氣榮枯的縮影。中國的AI泡沫洩氣，已拖累中國整個科技業。追蹤在港掛牌30大科技公司的恆生科技指數今年來已下挫30%，成分股包含中、大型科技股和其他類股的MSCI中國指數，2026年迄今跌幅達30%。

Gavekal Research分析師賈夫寫道：「中國股市迄今已連跌十周，慘況前所未見。」他指出，縱有兩股推力支撐，中國AI泡沫依然消風：一，AI狂熱助長全球股市：二，中國是美國除外AI股漲幅可觀的少數市場之一。

為何AI泡沫在中國股市脹大後旋即爆裂？一種理論是：中國股市可能被投資人當作提款機，當作購買南韓和台灣半導體股的「融資交易」。賈夫說，台灣和南韓的半導體股「吸光室內全部的氧氣」。他認為，要等到這波AI資本投資熱潮減緩，才可望有部分資金回流中股。

不過，歸根究柢，經濟減緩和通貨緊縮壓力是導致中股欲振乏力的根本原因。由此觀之，中股還有進一步下跌空間。