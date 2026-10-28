我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／1句「喜歡毛澤東迷因」變辱華 姆巴佩如何引爆全中國怒火？

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

Anduril攜手高通推「美國製造筆電」 晶片由台積電美國廠生產

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Anduril已與高通合作，生產在美國設計與組裝的筆記型電腦。（路透）
Anduril已與高通合作，生產在美國設計與組裝的筆記型電腦。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anduril攜手高通推出BlueChip筆電，晶片由台積電美國廠代工，鎖定政府與國防等關鍵市場，並試圖逐步建立100%美國製造供應鏈。

美國國防科技新創業者Anduril產業公司已與晶片製造商高通（Qualcomm）合作，生產在美國設計與組裝的筆記型電腦，試圖重建這條多已移往海外的供應鏈。高通供應的晶片將由台積電的亞利桑那州晶圓廠生產。

Anduril和高通27日宣布，將共同生產「BlueChip」筆電，希望供應「美國最關鍵的產業－包括政府、國防、第一線應變人員及公共安全」，最終目標是為這些筆電建立「端到端的美國供應鏈」，並重建美國更廣泛的電腦製造產線。

BlueChip筆電將在美國製造，電路板組裝在Anduril位於俄亥俄州的Arsenal-1國防製造設施進行，高通將供應筆電所需的通用處理器、繪圖與裝置端人工智慧（AI），高通供應的晶片將由全球晶圓代工龍頭台積電在亞利桑那州生產。

希望達成「100%美國製造」

Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）表示，BlueChip筆電將在明年投產，但還沒設定明確的出貨日期或售價，「因為這波AI熱潮，現在是史上最難預測電腦晶片價格與交貨時程的時候」，「不是我不想透露日期，而是我沒辦法提供一個我有信心明年一定能交貨的確切日期或價格」。

他說，打造一架自主無人機與製造一台電腦的差別不會太大，因為都有中央處理器（CPU）與繪圖晶片，也都有「記憶體、儲存晶片、主機板、電池、感測器、無線電－基本上都是一樣的東西」，「唯一的差異是外型，筆電也多了螢幕和鍵盤」。

他也表示，Anduril已生產能運作的BlueChip筆電原型機，90%的零組件來自美國或盟國供應商，「我們已有能做到100%美國製造的清晰技術路線圖」。

Anduril和高通的聲明指出，「美國曾是個人運算的先驅，如今也持續在先進科技設計領先全球，但數十年來的產業外移，已讓美國依賴外國製造商，生產驅動個人裝置與關鍵政府基建等所有事物的電腦與零組件」，「這種依賴形成國安弱點」。

瞄準關鍵供應 克服最後瓶頸

拉奇透露，BlueChip計畫目前需要解決的供應鏈最後關鍵環節，就是顯示器，「我們正與多家業者洽談，也和多家業者擬定解決這個問題的計畫」，希望能在明年1月的拉斯維加斯消費電子展（CES）前，宣布相關資訊。美國並未生產用於筆電與其他裝置的顯示面板，這些LCD與OLED顯示器主要在南韓、台灣與中國大陸製造。

他說，Anduril的挑戰之一在於，目前正在洽談的一些潛在供應商，都是完全沒有電腦產業經驗、或已數十年沒有涉足電腦業務，「近期而言，一定會比中國製造的筆電更貴」，「但我樂觀認為，長期來說，我們將能在美國製造具有相同競爭力的電腦」。

精華 FAQ

  • 雙方推出的是BlueChip筆電，主打在美國設計、製造與組裝，目標客戶包括政府、國防、第一線應變人員及公共安全等關鍵產業。

  • 筆電所需晶片由高通供應，並交由台積電亞利桑那州晶圓廠代工；電路板則在Anduril位於俄亥俄州的Arsenal-1設施組裝完成。

  • 目前最大瓶頸是顯示器供應，因美國幾乎不生產筆電面板。Anduril認為短期成本會高於中國製筆電，但長期有機會在美國做出具競爭力產品。

俄亥俄州 高通 台積電

上一則

超過300企業齊聚 Synology Solution Day 共探如何立足資安防線、驅動 AI 營運潛能

下一則

兩樣情？美AI投資熱潮持續、中AI股泡沫已爆裂 專家：AI產業景氣榮枯

延伸閱讀

AI排擠效應 PCB供應短缺 成PC大廠規劃2027年產能頭痛問題

AI排擠效應 PCB供應短缺 成PC大廠規劃2027年產能頭痛問題
扛不住零組件狂漲 宏碁、華碩等PC業者傳把部分生產搬回中國

扛不住零組件狂漲 宏碁、華碩等PC業者傳把部分生產搬回中國
Anthropic上市文件近百頁談風險 從台積電供應到AI威脅人類生存

Anthropic上市文件近百頁談風險 從台積電供應到AI威脅人類生存
馬斯克曝Terafab最新進度 獲ASML加速供貨 目標2028量產晶片

馬斯克曝Terafab最新進度 獲ASML加速供貨 目標2028量產晶片

熱門新聞

美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01
特斯拉目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。(路透)

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

2026-10-22 02:00
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48
市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。(路透)

美股早盤／Meta特斯拉財報好也難救 4大指數齊跌

2026-10-22 09:54

超人氣

更多 >
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%