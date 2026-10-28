ASIC再添利多 OpenAI傳擬採購Google AI晶片
知情人士指出，OpenAI可能向Google採購AI晶片，以擴大運算能力；同時其自研晶片計畫與Oracle提供TPU資源的布局也在推進。
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知情人士指出，OpenAI可能向Google採購AI晶片，以擴大運算能力；同時其自研晶片計畫與Oracle提供TPU資源的布局也在推進。
知情人士透露，OpenAI有意向Google採購人工智慧（AI）運算晶片，作為擴充AI基礎設施的更廣泛布局一環。
彭博資訊報導，OpenAI和Google任何交易的最終條款，仍不得而知，但反映OpenAI正多管齊下，希望擴增AI運算能力。OpenAI與Google都拒絕置評。
OpenAI先前已宣布，計劃今年稍後開始使用自家晶片支援AI模型。在OpenAI主導內部晶片計畫的Richard Ho，曾參與開發Google的張量處理器（TPU），他加入OpenAI後，與博通（Broadcom）共同開發的自家Jalapeno晶片。
甲骨文（Oracle）27日也宣布，將在旗下雲端運算基礎設施，提供TPU運算資源。
報導指出，OpenAI此舉是為了擴充AI基礎設施與運算能力，屬於更廣泛布局的一環，顯示公司希望透過多種來源取得晶片資源，以支撐模型訓練與服務需求。 OpenAI先前已宣布，計劃今年稍後開始使用自家晶片支援AI模型；負責內部晶片計畫的Richard Ho曾參與Google TPU開發，並與Broadcom共同開發Jalapeno晶片。 除了OpenAI傳出有意採購外，Oracle也在27日宣布，將於旗下雲端運算基礎設施提供TPU運算資源，顯示Google TPU正透過不同合作模式擴大市場應用。
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報導指出，OpenAI此舉是為了擴充AI基礎設施與運算能力，屬於更廣泛布局的一環，顯示公司希望透過多種來源取得晶片資源，以支撐模型訓練與服務需求。
OpenAI先前已宣布，計劃今年稍後開始使用自家晶片支援AI模型；負責內部晶片計畫的Richard Ho曾參與Google TPU開發，並與Broadcom共同開發Jalapeno晶片。
除了OpenAI傳出有意採購外，Oracle也在27日宣布，將於旗下雲端運算基礎設施提供TPU運算資源，顯示Google TPU正透過不同合作模式擴大市場應用。
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