ASIC再添利多 OpenAI傳擬採購Google AI晶片

彭博報導，OpenAI有意向Google採購人工智慧（AI）運算晶片。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 知情人士指出，OpenAI可能向Google採購AI晶片，以擴大運算能力；同時其自研晶片計畫與Oracle提供TPU資源的布局也在推進。

知情人士透露，OpenAI 有意向Google 採購人工智慧（AI）運算晶片，作為擴充AI基礎設施的更廣泛布局一環。

彭博資訊報導，OpenAI和Google任何交易的最終條款，仍不得而知，但反映OpenAI正多管齊下，希望擴增AI運算能力。OpenAI與Google都拒絕置評。

OpenAI先前已宣布，計劃今年稍後開始使用自家晶片支援AI模型。在OpenAI主導內部晶片計畫的Richard Ho，曾參與開發Google的張量處理器（TPU），他加入OpenAI後，與博通 （Broadcom）共同開發的自家Jalapeno晶片。

甲骨文（Oracle）27日也宣布，將在旗下雲端運算基礎設施，提供TPU運算資源。