我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／1句「喜歡毛澤東迷因」變辱華 姆巴佩如何引爆全中國怒火？

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

ASIC再添利多 OpenAI傳擬採購Google AI晶片

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭博報導，OpenAI有意向Google採購人工智慧（AI）運算晶片。（路透）
彭博報導，OpenAI有意向Google採購人工智慧（AI）運算晶片。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

知情人士指出，OpenAI可能向Google採購AI晶片，以擴大運算能力；同時其自研晶片計畫與Oracle提供TPU資源的布局也在推進。

知情人士透露，OpenAI有意向Google採購人工智慧（AI）運算晶片，作為擴充AI基礎設施的更廣泛布局一環。

彭博資訊報導，OpenAI和Google任何交易的最終條款，仍不得而知，但反映OpenAI正多管齊下，希望擴增AI運算能力。OpenAI與Google都拒絕置評。

OpenAI先前已宣布，計劃今年稍後開始使用自家晶片支援AI模型。在OpenAI主導內部晶片計畫的Richard Ho，曾參與開發Google的張量處理器（TPU），他加入OpenAI後，與博通（Broadcom）共同開發的自家Jalapeno晶片。

甲骨文（Oracle）27日也宣布，將在旗下雲端運算基礎設施，提供TPU運算資源。

精華 FAQ

  • 報導指出，OpenAI此舉是為了擴充AI基礎設施與運算能力，屬於更廣泛布局的一環，顯示公司希望透過多種來源取得晶片資源，以支撐模型訓練與服務需求。

  • OpenAI先前已宣布，計劃今年稍後開始使用自家晶片支援AI模型；負責內部晶片計畫的Richard Ho曾參與Google TPU開發，並與Broadcom共同開發Jalapeno晶片。

  • 除了OpenAI傳出有意採購外，Oracle也在27日宣布，將於旗下雲端運算基礎設施提供TPU運算資源，顯示Google TPU正透過不同合作模式擴大市場應用。

OpenAI Google 博通

上一則

台旅客造訪西歸浦 探索濟州島的日常生活

下一則

超過300企業齊聚 Synology Solution Day 共探如何立足資安防線、驅動 AI 營運潛能

延伸閱讀

繼Google後再添AI大客戶 聯發科傳可望敲定為字節跳動客製化AI晶片

繼Google後再添AI大客戶 聯發科傳可望敲定為字節跳動客製化AI晶片
Nvidia、AMD釋AI開源規格 股價卻連4跌 背後藏2大隱憂

Nvidia、AMD釋AI開源規格 股價卻連4跌 背後藏2大隱憂
AI籌資更貴了 Anthropic拚600億美元晶片融資傳給黑石逾10%殖利率

AI籌資更貴了 Anthropic拚600億美元晶片融資傳給黑石逾10%殖利率
OpenAI新一輪募資估值 下修至1.25兆美元 投資人嫌貴了？

OpenAI新一輪募資估值 下修至1.25兆美元 投資人嫌貴了？

熱門新聞

美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01
特斯拉目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。(路透)

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

2026-10-22 02:00
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48
市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。(路透)

美股早盤／Meta特斯拉財報好也難救 4大指數齊跌

2026-10-22 09:54

超人氣

更多 >
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%