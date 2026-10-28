馬斯克：機器人記憶體短缺超乎一切 量產後情況更嚴重

億萬富豪馬斯克。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克認為機器人未來對記憶體的需求將遠超市場預估，甚至「超乎地球的一切」，帶動三星、SK海力士與台廠記憶體股強彈。

AI建設潮導致記憶體供給極度吃緊之際，億萬富豪馬斯克 認為，機器人對記憶體需求更大，「將超乎地球的一切」，等到機器人量產時，短缺情況將更為惡化。

馬斯克高喊記憶體未來更缺，激勵亞洲記憶體股回神，南韓 兩大廠三星 、SK海力士昨（27）日股價均勁揚逾4%；台廠南亞科、華邦同步表態，都大漲超過5%。

研調機構Counterpoint Research日前發布報告指出，2030年全球人形機器人對DRAM需求將是現在的20倍，每個機器人的內建記憶體也將增加一倍以上，從當前的19GB增至39GB。

有網友在社群平台X轉傳上述研究報告詢問馬斯克的觀點，馬斯克相當不以為然，認為是「愚蠢的分析」，指出機器人需求會比該機構預測的還更高。馬斯克表示，機器人的RAM需求，「將超乎地球的一切」。

對於馬斯克的觀點，Futurum Equities的布魯爾（Shay Boloor）指出，特斯拉每年生產1,000萬部Optimus人形機器人，每部都需要72GB記憶體，等於總需求約720PB（1PB相當於100萬GB）。布魯爾說，機器人使用低功耗記憶體，而非高頻寬記憶體（HBM），意味倘若AI市場擴充資料中心，美光和SK海力士的商機較大。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）10月初也有類似看法，他認為實體AI可能在2030年前大幅推升記憶體與儲存需求。

SK海力士、三星電子、鎧俠、長鑫科技四大記憶體製造商本周也將陸續公布財報，試圖平息市場對於AI資本支出已超出未來需求的疑慮。

SK海力士計劃28日公布上季財報，據傳將加碼60兆韓元回饋股東。三星電子將於29日發布上季完整財報。鎧俠和長鑫科技則是本周稍晚揭曉業績。

Global X管理公司投資策略師梁比利（音譯，Billy Leung）說：「記憶體晶片是即時觀察AI需求的最佳指標。」「雖然相關業績未必平息關於AI泡沫的爭論，但應該有助確定這波榮景是否有真實訂單支撐。