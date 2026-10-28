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Anthropic啟動掛牌 牽動華爾街對AI信心

編譯劉忠勇／綜合報導
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Anthropic執行長阿莫戴。（路透）
Anthropic執行長阿莫戴。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic啟動上市被視為AI信心指標，營收高速成長卻伴隨巨額支出與風險，也將牽動華爾街對AI基建與相關科技巨頭的評價。

美國人工智慧（AI）實驗室Anthropic已申請首次公開發行股票（IPO），成為首家即將掛牌的美國主要AI模型開發商，更是市場對AI前景信心的試金石，預料在華爾街矽谷造成龐大影響，除將在華爾街掀起強力吸金潮，其「運算優先」的策略也已用龐大的支出與融資協議，和矽谷科技巨擘成為命運共同體。

Anthropic於26日公開提交上市申請，預料將在感恩節前掛牌，上市後市值可能逼近2兆美元，將成為全球歷來最大規模上市案。

分析師指出，Anthropic將成為頂尖AI模型開發商估值的重要指標，為投資人首度能夠直接投資驅動AI晶片企業的重大機會，牽動後續上市案及華爾街對AI基建業者的信心。

Anthropic的上市文件顯示，上半年營收年比飆增1368%至163億美元，但淨損也擴大到807億美元，主要與認列一筆龐大的一次性費用有關，同時揭露上半年運算能力與基礎建設支出逼近90億美元，比去年全年還多，且承諾未來十年將支出多達8070億美元於AI基礎設施，展現出「運算優先」的態度。

讓投資人略感安心的是，Anthropic截至6月底持有近1320億美元的現金、約當現金及短期投資，資產負債表還算強健，且上季營業利益9.74億美元，終結連五季營損頹勢。

Anthropic表示，超過半數的財星500大企業、以及超過30%的全球2000大企業都是其客戶，截至9月底的過去一年來，約250家企業已各自帶進至少1000萬美元的營收。

不過，上半年有48%營收來自Google、亞馬遜和微軟的雲端通路。Google、亞馬遜和微軟的客戶能透過既有雲端帳戶，購買Anthropic的Claude服務，由雲端業者收款、扣除費用後，再將餘款交給Anthropic。

這三家公司既是Anthropic的運算能力供應商與金主，也是AI模型產業的競爭對手。

Anthropic提醒，這些業者掌握其定價和商業條件，可能優先推廣自家產品，雙方關係也已受到反壟斷審查。

而且，Anthropic也已發行約770億美元的可轉換票據給亞馬遜、博通及Google，並已獲微軟和輝達同意投資150億美元，以這種「循環融資」形式，緊綁住矽谷科技巨擘的命運。

此外，Anthropic日前申請上市時在公開說明書列出超過90頁的風險因素，涵蓋營收趨緩、運算供應、資料中心反對浪潮等，並且點名全球最先進晶片大多仍在台灣生產，主要由台積電製造，台海地緣政治緊張可能造成供應中斷。

精華 FAQ

  • 因它可能成為首家掛牌的美國主要AI模型開發商，投資人可直接評估頂尖AI公司估值與成長性，並進一步觀察華爾街對AI基建與後續上市案的信心。

  • 上半年營收年增1368%至163億美元，但淨損擴大至807億美元，主因一次性費用與龐大運算支出；雖然現金充足且上季轉盈，但資本密集風險仍高。

  • Google、亞馬遜和微軟同時是其雲端通路、運算供應商與金主，且參與可轉換票據與投資安排；但這也帶來定價受制、競爭衝突、反壟斷審查與晶片供應風險。

華爾街 Anthropic 矽谷

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