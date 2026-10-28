蘋果推新款電腦 為觸控筆電暖身

蘋果公司27日發表14吋MacBook Pro筆記型電腦，由全新M6晶片驅動，提供更強大的人工智慧（AI）運算能力，以及長達24小時的電池續航力。（取材自官網）

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果先以搭載M6晶片的新款iMac與MacBook Pro暖場，並預告本周將推出觸控版MacBook Pro，顯示電腦產品線正全面改款。

蘋果公司27日推出搭載M6晶片的新款24吋iMac與14吋MacBook Pro，標誌著該公司電腦產品線全面大改款，也為本周稍晚即將現身的觸控螢幕MacBook Pro暖場。

全新的iMac與14吋MacBook Pro，在外觀上與前代產品相似，主要的改變在於硬體升級。這兩款新品現在皆搭載了9月首度於Mac mini亮相的M6晶片，且支援了Bluetooth 6與WiFi 7。

市場認為，蘋果將自研晶片世代推升至M6，不僅強化在邊緣運算領域的技術話語權，更有助推動高階個人電腦換機潮。

在美國，這兩款新品將於28日開放預購，11月6日起出貨。新款iMac起售價為1499美元，MacBook Pro則是1999美元起跳。

蘋果27日為Apple創作坊推出重大更新，這套強大的創意App組合，讓當代創作者能在Mac、iPad和iPhone 上使用工作室等級的工具。Mac版Final Cut Pro現在內建MotionVFX，提供豐富的視覺效果、外掛模組、轉場效果、範本和動態圖像工具，並可順暢銜接Pixelmator Pro進行編輯。

彭博資訊報導，蘋果即將於28日推出全面大改款的觸控版MacBook Pro，其特色包含更輕薄的機身設計、更窄的螢幕邊框，以及OLED顯示技術。

蘋果再推出兩款Mac新品，升級M6晶片。（取材自官網）