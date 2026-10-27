整理包／Anthropic IPO會有多驚人？八個數字一次看懂
Anthropic公布IPO申報文件，揭露營收高速成長、現金充裕，但尚未獲利，同時背負龐大資本支出承諾與競爭、算力等多重風險。
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Anthropic公布IPO申報文件，揭露營收高速成長、現金充裕，但尚未獲利，同時背負龐大資本支出承諾與競爭、算力等多重風險。
頂尖AI模型開發業者Anthropic在26日提交上市申請文件，為下個月有望締造史上規模最大首次公開發行（IPO）紀錄做準備。
這家Claude聊天機器人的開發商在長達335頁的公開說明書中，首度完整揭露財務狀況，包括營收快速成長，但也坦言尚未實現獲利。
以下是Anthropic業務中最值得關注的幾個數字。
1. 市值可能高達2兆美元
Anthropic上市後公司價值最高可能達到2兆美元，將超越SpaceX IPO時1.77兆美元的估值。目前市值最高企業為輝達（NVIDIA），達5兆美元。不過，Anthropic最終的估值與發行價格目前尚未確定。
2.上半年營收163億美元 狂增14倍
Anthropic今年上半年營收163億美元，較去年同期成長近14 倍，成長速度驚人，主要來自銷售訂閱服務，以及提供 AI模型與Claude AI產品供客戶使用。
3.上年年淨損807億美元
這項虧損看似龐大，但主要是因為包含一筆724億美元的一次性費用，並與可轉換票據及其他金融工具有關。可轉換票據是一種債務工具，日後可轉換為股權。
Anthropic過去透過可轉換債務，向亞馬遜與Google等主要投資者募得數十億美元。隨著Anthropic估值大幅飆升，這些可轉換債務的價值也隨之上升。由於這類債務被視為負債，Anthropic因而將其列為損失。
4.未來多年的資本支出合計達8,070億美元
Anthropic已承諾簽訂多項合約，以取得建設及運作AI所需的算力與其他基礎設施。根據紐約時報統計，該公司財務公開說明書所列合約的總金額，總額可達8,070億美元。
不過，這些合約的條款並不完全相同。例如，Anthropic向SpaceX租用算力的合約期限至2029年，但從2027年起，只要提前90天通知，就可以取消合約。其他合約的期限則更長，例如與亞馬遜簽訂、效期至2036年的1,100億美元合約。
對於無法取消的合約，即使 Anthropic 沒有實際使用相關算力，仍有義務支付費用。若該公司的成長速度未能跟上這些承諾，可能面臨重大風險。
5.現金1,320億美元
截至6月底，Anthropic持有約1,320億美元現金及可迅速變現的投資，顯示已累積龐大資金，可用於支持業務擴張。光是上半年現金部位所產生的利息收入，就超過10億美元。
6. 5家客戶貢獻25%營收
今年首九個月，Anthropic約25%的營收來自五家客戶，顯示大幅仰賴少數大型客戶。
過去一年，約有250家客戶各自貢獻至少1,000萬美元營收。不過，許多客戶並未簽訂長期合約，因此隨時可能削減支出，甚至取消合作。
7. 七名創辦人合計掌握50.1%投票控制權
執行長阿莫戴與其他六名共同創辦人，在公司上市後將合計掌握50.1%的投票權，讓創辦團隊得以持續影響這家AI實驗室的經營方向，可在一定程度上免受公開市場投資人短期情緒與市場波動的影響，持續掌握公司的經營權。
彭博報導，阿莫戴與妹妹等七位共同創辦人各自持有公司1.4%持股，若公司上市後成功達成2兆美元市值，每人手上持股的價值將飆升至超過270億美元。
8. 風險因素長達94頁
Anthropic提交的IPO申報文件共335頁，其中長達94頁專門說明公司的風險因素。
風險之一是，AI模型可能對人類構成「災難性或生存層級的威脅」，也可能因此使公司面臨產品責任訴訟與商譽受損等問題。
Anthropic也把「激烈競爭」以及無法取得足夠算力，列為公司面臨的主要風險。
Anthropic上市後公司價值最高可能達到2兆美元，若成真將超越SpaceX IPO估值。不過，最終發行價格與實際估值尚未確定，仍取決於市場認購熱度。 公司今年上半年營收達163億美元，較去年同期成長近14倍；但仍未實現獲利，去年年淨損高達807億美元，其中多數來自可轉換票據相關的一次性費用。 申報文件中有94頁風險因素，主要包括AI可能帶來災難性風險、激烈競爭、算力不足，以及龐大且部分不可取消的合約義務，若成長不及預期將承受壓力。
精華 FAQ
Anthropic上市後公司價值最高可能達到2兆美元，若成真將超越SpaceX IPO估值。不過，最終發行價格與實際估值尚未確定，仍取決於市場認購熱度。
公司今年上半年營收達163億美元，較去年同期成長近14倍；但仍未實現獲利，去年年淨損高達807億美元，其中多數來自可轉換票據相關的一次性費用。
申報文件中有94頁風險因素，主要包括AI可能帶來災難性風險、激烈競爭、算力不足，以及龐大且部分不可取消的合約義務，若成長不及預期將承受壓力。
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