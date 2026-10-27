AI排擠效應 PCB供應短缺 成PC大廠規劃2027年產能頭痛問題

人工智慧（AI）需求熱潮導致印刷電路板（PCB）供不應求。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： AI帶動產能與材料優先轉向伺服器與高階應用，造成PCB、CCL及相關設備全面吃緊，讓HP、Dell等PC廠規劃2027年供應面臨嚴重瓶頸。

日媒報導，人工智慧（AI）需求熱潮導致印刷電路板（PCB）供不應求，成為惠普（HP）和戴爾（Dell）等個人電腦（PC）製造商在規劃2027年產品供應時的一大瓶頸。

一家美國PC製造商的主管說，「各種類型的PCB已成為我們明年產品規畫的一大關鍵瓶頸」，「即便明年PC出貨量可能再度下滑，我們仍苦於確保充足的PCB供應以滿足我們的需求」。

一名客戶包括輝達 （NVIDIA ）、英特爾 （Intel）、Google等企業的PCB產業經理人說，「大家都把產能轉向AI相關產品，致使愈來愈難滿足消費電子與筆電等傳統PCB需求」，「短缺的不只PCB，還有製造PCB所需的材料」。

景旺電子的業務代表透露，「我們真的沒辦法承諾保證能履行客戶訂單」，「如果今天有一家新客戶想下新訂單，我們的最快交貨時間會是2028年底…現在就是這麼瘋狂」。

PC業規劃2027年 面臨PCB供應瓶頸

欣興電子一名代表指出，「連中國大型PCB製造商也都想朝價值鏈上游移動，把焦點轉向AI、工業與伺服器應用」，「讓許多消費電子製造商愈來愈難取得充足供應」。

一家台灣PC業者的主管表示，從現在到明年，消費電子產業發現更難取得足夠的PCB供應，「不只是PCB供應面臨挑戰，製造PCB所需的銅箔基板（CCL）成本7月來已至少暴漲12倍」，「記憶體晶片、中央處理器（CPU），現在是PCB…我們只會愈來愈頭痛」。

多名產業主管說，即使是一般消費電子產品標準PCB需要的無鹼電絕緣玻璃纖維（E-glass），也都供不應求。

欣興電子董事長簡山傑之前說，AI浪潮不只推升PCB與晶片載板需求，也要求PCB上的互聯層數與密度都要提高，還需要更高可信度與更高標準的材料，「整體PCB與晶片載板供應鏈都需要升級品質與技術，才能滿足愈來愈高的要求」。

他說，取得製造先進晶片載板與PCB所需設備的出貨等待期，也已拉長，「約20%的設備的出貨等待期已比過去拉長一倍，一些類型設備甚至已拉長至最多30個月」。

設備交貨期拉長 上游材料限制難解

臻鼎科技董事長沈慶芳先前也說，多項上游材料仍面臨嚴重限制，「一些產業高階主管說，材料限制可能在2027-2028年左右緩解。但我們真的看不到PCB材料的供應（限制）能在近期緩解」的跡象。

PCB熱潮也帶動高技能工程師需求，推升整個產業的專業人才薪資。多位人資顧問與產業人士指出，PCB產業平均薪資已提高約20%-30%。