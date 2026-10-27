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豪砸30億美元 Nvidia入股Meta 攜手擴大AI代理Muse合作

編譯葉亭均／綜合外電
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輝達表示，將投資30億美元參與Meta增資案。圖為2024年7月資料照片，左為輝...
輝達表示，將投資30億美元參與Meta增資案。圖為2024年7月資料照片，左為輝達執行長黃仁勳，右為Meta執行長查克柏格。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

輝達宣布投資Meta 30億美元並深化Muse合作，Meta則擴大籌資規模以支應AI基礎設施、下一代AI代理與超級智慧布局。

輝達（Nvidia）和Meta在27日表示，雙方將合作擴大在Meta的Muse助理及Muse系列模型上的研究。輝達並表示，將向Meta 的股票增資案投資30億美元。Meta稍早宣布，發行新股的籌資規模從950億美元提高至975億美元，藉此支應AI投資。

根據Meta周一（26日）晚間發布的聲明，該公司已經發售125億美元特別股，每股50美元，並且發行總值250億美元的普通股，每股定價625美元，普通股發行規模已從原先規劃的225億美元上調。

此外，Meta也打算透過市價發行（ATM）計畫，進一步募資多達約600億美元，其中包含沒有投票權的C類股票。

另據一份聲明，輝達和Meta將擴大在Muse及Muse系列模型方面的合作，進一步提升AI代理的訓練和推論表現。另外，輝達表示，將投資30億美元參與Meta此次股權發行。

Meta也計劃擴大部署輝達Vera Rubin系統、Spectrum-X乙太網網絡和BlueField-4，以支援下一代AI代理的工作負載。雙方也正評估進一步合作的可能性，包括採用輝達的OpenShell參考架構及Sentry監控工具。

Meta先前表示，輝達、超微（AMD）與博通（Broadcom）已同意合計認購最高50億美元的普通股。Meta計劃將這筆籌資所得用於支持AI基礎設施投資，以及發展個人超級智慧。

精華 FAQ

  • 輝達表示將投入30億美元，參與Meta此次股權發行。此舉一方面強化雙方合作關係，另一方面也為Meta推進AI相關投資與模型研發提供資金支持。

  • 雙方將擴大在Meta的Muse助理及Muse系列模型上的合作，重點提升AI代理的訓練與推論表現，並評估導入OpenShell參考架構與Sentry監控工具。

  • Meta將發行新股的籌資規模從950億美元提高至975億美元，並透過ATM計畫再募資約600億美元。資金主要用於AI基礎設施投資，以及發展個人超級智慧。

輝達 Meta NVIDIA

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