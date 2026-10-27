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記憶體供給吃緊 馬斯克示警「這時候」更嚴重：機器人需求將為地表最強

編譯陳苓／綜合外電
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億萬富豪馬斯克。（路透）
億萬富豪馬斯克。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

AI帶動記憶體供給緊俏之際，馬斯克稱機器人量產後RAM需求將更驚人，恐讓短缺惡化，並點名美光與SK海力士受惠。

AI建設潮導致記憶體供給極度吃緊之際，億萬富豪馬斯克認為，機器人的記憶體需求更大，等到機器人量產時，短缺情況將更為惡化。

馬斯克26日在社群平台X表示，機器人的RAM需求，「將超乎地球的一切」，儘管超級智慧（AI）的需求將遠超於此，但SI幾乎全用於深太空運算（deep space compute）。

馬斯克發文回覆網友轉傳的Counterpoint Research報告。該機構預測到2030年人形機器人的DRAM需求，將是現在的20倍，每個機器人的內建記憶體也將增加一倍以上，從當前的19GB增至39GB。馬斯克不以為然，認為是「愚蠢的分析」，指出機器人需求會更高。

Futurum Equities的布魯爾（Shay Boloor）指出，這是記憶體利多。特斯拉每年生產1,000萬台Optimus機器人，每個機器人需要72GB記憶體，等於總需求約720PB（1PB相當於100萬GB）

布魯爾說，機器人使用低功耗記憶體，而非高頻寬記憶體（HBM），意味倘若AI市場擴出資料中心，美光和SK海力士的商機較大。

精華 FAQ

  • 他認為AI建設潮已推升記憶體吃緊，而機器人一旦進入量產，RAM需求會比現在更大，甚至超過地球上其他用途，讓供給壓力進一步惡化。

  • 馬斯克在X上表示，機器人的RAM需求將「超乎地球的一切」，他甚至不認同外界較保守的估算，認為相關需求會比目前分析預測更高。

  • 分析師指出，機器人多使用低功耗記憶體而非HBM，若AI市場持續擴大資料中心，美光與SK海力士可望受惠於更龐大的記憶體需求。

馬斯克

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