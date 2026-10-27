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馬斯克：新興雲端業將掀倒閉潮 像孔雀魚一樣大批淘汰

編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
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「新雲」企業是專業雲端服務提供商，其中包括美國「CoreWeave」公司。（路透...
「新雲」企業是專業雲端服務提供商，其中包括美國「CoreWeave」公司。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克示警AI算力熱潮降溫，沒有穩定營收的200多家新興雲端業者恐面臨淘汰或整併；同時SpaceX則完成400億美元融資，準備大舉採購AI晶片。

SpaceX執行長馬斯克於社群平台X發文指出，若一家公司沒有可觀營收，要募得新資金將相當困難，屆時「可能多達200多家新興雲端業者（NeoCloud）將像孔雀魚一樣大批淘汰或整併」。

馬斯克（Elon Musk）警告指出，推動人工智慧（AI）產業快速成長的資金流可能正在枯竭，尤其是對雲端運算領域的一些企業而言。他並強調，SpaceX不會收購任何新興雲端業者，這麼做「毫無意義」。

業界指出，新興雲端業者近兩年如雨後春筍般出現，主因是全球對AI算力需求龐大，不僅北美前五大雲端服務供應商（CSP）大舉擴充算力，一般企業或政府等，也有大量AI算力租賃需求，具代表性的新興雲端業者包括CoreWeave、Nebius、Lambda、RunPod等。

新興雲端業者全力搶商機之際，馬斯克大潑冷水。馬斯克指出，「過去幾周，任何公司若沒有AI資料中心以外的可觀營收，幾乎都已無法從債市取得資金。」「200多家新雲端業者將像孔雀魚般大批淘汰和整併。」

由於投資人質疑對AI數據中心（資料中心）的巨額投資是否能帶來豐厚的現金流回報，「CoreWeave」股價在過去一年中下跌了約60%。近幾周，「CoreWeave」公司的債務違約保險成本持續攀升，該指標通常預示企業陷入信用困境。

此外，SpaceX執行長馬斯克宣布，SpaceX完成400億美元設備融資，將用來購買發展AI所需晶片，並以Nvidia輝達（另稱英偉達）GPU為主要採購對象。

SpaceX希望透過這次融資架構，避免重演馬斯克旗下AI新創公司xAI去年的融資結果。當初，一家公司打算透過和Valor Equity Partners進行售後租回交易，籌措最多200億美元，並將相關債務留在資產負債表外。

然而SpaceX最新財報顯示，這項交易未符合售後租回的會計認列條件，SpaceX最終須將其中約130億美元債務列入帳上。

精華 FAQ

  • 他指出，若企業沒有AI資料中心以外的可觀營收，現在要從債市取得資金已相當困難，資金流可能正在枯竭，因此大量NeoCloud恐被淘汰或整併。

  • 內文列舉CoreWeave、Nebius、Lambda、RunPod等公司，這些業者近2年因AI算力需求暴增而快速崛起，承接企業與政府大量租賃算力的需求。

  • SpaceX表示，這筆設備融資將用於購買發展AI所需晶片，並以Nvidia輝達GPU為主要採購對象，同時避免重演xAI去年融資與會計認列的問題。

馬斯克 SpaceX

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