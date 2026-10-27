Anthropic申請IPO 要打破SpaceX募資紀錄 帶動美股收高

Anthropic於26日申請股票首次公開發行。該公司希望募資規模能打平或超越SpaceX先前創下的紀錄。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic提交IPO申請，計畫在那斯達克掛牌並挑戰SpaceX募資紀錄；雖仍大幅虧損，但營收高速成長，消息也推升美股收高。

在美股 動盪之際，聊天機器人Claude的開發商Anthropic 於26日申請股票首次公開發行(IPO)，可望成為首家上市的先進AI模型開發商。該公司希望IPO募資規模能追平或超越SpaceX 創下的857億元紀錄。Anthropic提交上市申請，帶動美國股市26日收高。

道瓊工業指數26日上漲146.42點，收5萬2361.58點，漲幅0.3%；史坦普500指數上漲53.09點，收7676.77點，漲幅0.7%，結束連兩日跌勢；那斯達克綜合指數上漲214.04點，收2萬6169.38點，漲幅0.8%。

油價上漲、利率走高、地緣政治焦慮揮之不去，種種顧慮助長股市避險氣氛，人工智慧(AI)概念股最近就慘遭賣壓打擊。分析師認為，Anthropic或許是讓AI股振衰起敝的救星，也可能是壓倒AI股的最後一根稻草。

根據Anthropic26日呈交美國證交會(SEC)的文件，該公司預計在那斯達克全球精選市場掛牌，代號為「ANT」。Anthropic的IPO文件顯示，該公司虧損龐大，但營收成長火熱。今年上半淨損從130億元激增至807億元，主要是可轉債的公允價值攀升；上半年營收163億元，遠高於去年同期的12億美元，第二季營收年增1368%之多。這顯示儘管業務快速擴張，仍面臨龐大虧損。

彭博資訊先前報導，Anthropic最快於11月9日當周啟動IPO行銷；知情人士透露，Anthropic期望IPO規模將追平或超越SpaceX先前創下的空前紀錄。部分人士估計目前Anthropic價值約1.5兆元。

Anthropic執行長阿莫戴於2021年與一群曾任職OpenAI的研究人員共同創辦這間公司，公司主要服務企業用戶，今年在程式設計工具Claude Code，以及Claude Fable 5、Mythos 5等模型帶動下，業績快速成長。申報文件指出，Anthropic淨收入留存率(NRR)高達900%；NRR衡量既有客戶是否留下，並隨著時間提高支出。

Anthropic的IPO，預料將成華爾街評估AI業者價值的指標。儘管市場波動使企業延後掛牌，IPO市場轉趨冷清，該公司仍繼續推動掛牌。IPO能讓Anthropic取得公開市場的豐沛資金，來發展成本高昂的AI，以維持對OpenAI及Google母公司Alphabet等對手的領先優勢。